Réal Madrid : les premiers mots de Kylian Mbappé après la défaite face à Benfica

jeudi 29 janvier 2026 - 11:43

Battu par Benfica à l’Estádio da Luz, le Real Madrid a livré une prestation en demi-teinte. Après la rencontre, Kylian Mbappé n’a pas cherché d’excuses. Il a  fait une analyse lucide et presque sévère de la soirée madrilène.

Il y a des soirs européens où le score raconte une histoire plus large que les quatre-vingt-dix minutes disputées. À Lisbonne, face à un Benfica, porté par l’urgence et son public, le Real Madrid est tombé lourdement (4-2), compromettant ses ambitions de qualification directe en Ligue des champions. Dans la moiteur de l’Estádio da Luz, la défaite a pris un goût amer pour les Madrilènes

Au sortir du match, Kylian Mbappé, s’est présenté face à la presse sans détour. Le ton était calme, mais le diagnostic sans concession. « Dans le football, les matchs commencent à la première minute et non à la quarante-cinquième, c’est pourquoi la défaite est finalement méritée », a-t-il lâché, comme pour rappeler une règle élémentaire que le Real aurait oubliée ce soir-là.

Kylian Mbappé reconnaît un manque de lucidité

L’attaquant français est allé plus loin encore, refusant toute forme d’alibi. « Je ne peux pas dire que la défaite est imméritée, car nous n’avons pas joué pour gagner ce match. Nous n’avons pas bien joué et ils ont bien joué », a-t-il reconnu. « Benfica à domicile est toujours un adversaire difficile. Nous le savions à l’avance, et je pense que la faute nous incombe. »

Le Real Madrid, habitué aux nuits de caractère et aux renversements improbables, a cette fois semblé subir les événements. Mbappé a insisté sur un point clé, souvent invisible dans les analyses tactiques : l’attitude. « Les premiers ballons et les duels qu’ils ont remportés ne sont pas une question de qualité ou de plans tactiques, mais une question de plus grande volonté que l’adversaire », a-t-il expliqué.

Mbappé, lui, n’a pas fermé la porte à une revanche. « Nous verrons ce qui se passera, mais il est possible que nous revenions ici. Et si cela se produit, nous reviendrons avec une intention différente », a-t-il glissé, comme une promesse à peine voilée.

A la fin de ses propos, Kylian a résumé l’essence de la soirée. « Il était clair que Benfica jouait pour sa survie, mais il n’était pas évident que nous jouions pour la nôtre. C’était le principal problème du match », a-t-il constaté. Deux équipes, deux urgences, une seule pleinement assumée.

Le Real Madrid, ayant terminé à la neuvième place de la phase de ligue après sa défaite, est contraint de disputer les barrages de la Ligue des Champions en février pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

