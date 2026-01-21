Finale CAN 2025 : Kylian Mbappé échange avec Hakimi et adresse un message de soutien à Brahim Díaz

Au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc, Kylian Mbappé a pris la parole en conférence de presse. Présent face aux médias à la veille du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’AS Monaco, l’attaquant français a été interrogé sur la situation de son coéquipier Brahim Díaz, marqué par son penalty manqué en finale de la CAN.

Mbappé a d’abord précisé qu’il n’avait pas échangé directement avec le numéro 10 marocain. « Je n’ai pas parlé directement avec Brahim », a-t-il expliqué, avant d’indiquer avoir discuté avec Achraf Hakimi, son partenaire en club et capitaine des Lions de l’Atlas. « J’ai parlé avec Achraf et je peux comprendre un peu ce qui s’est passé », a-t-il ajouté.

« C’est la vie d’un footballeur »

Dans son propos, Mbappé est revenu sur la difficulté émotionnelle de ce type de situation. « C’est un moment difficile », a-t-il reconnu, établissant un parallèle avec son propre vécu en sélection. « Il est vrai que j’ai moi aussi vécu des moments difficiles avec l’équipe nationale, de colère, de rage », a-t-il poursuivi, avant de rappeler une réalité du haut niveau : « Mais il faut continuer à travailler. C’est la vie d’un footballeur ».

Le capitaine des Bleus a également insisté sur l’aspect humain, au-delà du résultat sportif. « Je suis venu à Madrid pour gagner des titres, mais il faut aussi penser aux personnes, aux sentiments », a-t-il déclaré. Mbappé a enfin précisé l’attitude adoptée par le club madrilène à l’égard de Brahim Díaz : « Notre idée est de récupérer Brahim et de le soutenir ».

Ces mots viennent s’ajouter aux nombreux messages de soutien reçus par l’international marocain après la finale perdue. Dans un contexte encore chargé émotionnellement, la prise de parole de Kylian Mbappé souligne la volonté du vestiaire madrilène d’accompagner Brahim Díaz dans cette période délicate, avant un retour progressif aux enjeux sportifs du club.