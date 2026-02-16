Ballon d’Or 2026 : cette légende française mise gros sur Dembélé !

Un ancien lauréat du Ballon d’Or estime qu’Ousmane Dembélé a les armes pour rêver encore plus grand. À condition d’enchaîner des performances stratosphériques dans toutes les compétitions.

La course au Ballon d’Or ne laisse que très peu de place à l’approximation. Depuis plus de vingt ans, seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont réussi a doublé la mise de manière consécutive.

C’est pourtant ce défi qu’Ousmane Dembélé pourrait relever selon Jean-Pierre Papin, ancien vainqueur français du trophée. Au micro de Téléfoot, celui qui avait soulevé la récompense au début des années 1990 a livré une analyse sans détour :

« S’il est capable de regagner un Ballon d’Or ? Il fait partie de ceux qui vont être favoris quoi qu’il arrive. Mais on n’est pas Ballon d’Or sur l’année. On l’est parce qu’à une période, tu enchaînes, tu es efficace, décisif, tu es bon partout et dans toutes les compétitions. Mais oui, pourquoi pas, bien sûr. »

Le message est clair : le talent seul ne suffit pas. Le Ballon d’Or se conquiert sur une séquence presque parfaite, quand un joueur devient incontournable dans tous les grands rendez-vous. Avec le Paris Saint-Germain, Dembélé a trouvé une régularité qui lui faisait parfois défaut par le passé. Plus mature dans ses choix, plus clinique devant le but, plus impliqué dans le repli défensif, il a élargi son registre.

Mais l’histoire de cette distinction montre que les grandes compétitions internationales jouent un rôle décisif. Avec l’Équipe de France de football, l’ailier devra transformer son influence en leadership et en performances marquantes lors des grands tournois à venir. C’est souvent dans ces moments-là que se dessine la hiérarchie mondiale.

Comparer Dembélé à Messi ou Ronaldo serait prématuré. En revanche, s’inspirer de leur capacité à briller dans les instants décisifs est une évidence. Le chemin vers un nouveau sacre passe par cette exigence absolue : dominer quand la pression est maximale.

La porte n’est pas fermée. Elle exige simplement une saison d’exception.