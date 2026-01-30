Ballon d’or 2025 : Raphinha dénonce une injustice ! 

Cinquième au Ballon d’Or 2025 malgré une saison exceptionnelle, Raphinha a affirmé dans une interview sa frustration de ne pas avoir décroché le Saint Graal.

Il avance sans bruit, mais avec constance. Sous le maillot du FC Barcelone, Raphinha enchaîne les matches et continue d’imposer sa patte en Liga. À 29 ans, l’ailier brésilien traverse sans doute la période la plus aboutie de sa carrière. Pourtant, un épisode récent reste en travers de la gorge : le Ballon d’Or.

Lors de la dernière cérémonie, Raphinha avait terminé à la cinquième place. Une distinction qu’il avait alors accueillie avec élégance, reconnaissant l’honneur que représentait un tel classement. Mais avec le recul, et dans un entretien accordé à Sofascore, le ton s’est fait plus personnel, presque intime. « Selon moi, une récompense individuelle ne devrait pas se jouer sur une seule compétition. En partant de ce principe, je pense que je méritais de l’emporter », a-t-il confié.

Raphinha a pourtant livré une saison exceptionnelle

Le sentiment n’est pas dénué de fondement. La saison 2024-2025 de Raphinha restera comme l’une des plus impressionnantes jamais réalisées par un ailier du Barça ces dernières années. Trente-quatre buts, vingt-six passes décisives, une influence constante dans le jeu et un rôle moteur dans le parcours européen du club, stoppé en demi-finale de la Ligue des champions (4-3 ap) face à l’Inter Milan. Des chiffres et des performances qui l’avaient installé, pour beaucoup, parmi les favoris naturels à la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Loin de toute amertume excessive, le Brésilien a toutefois pris soin de contextualiser son propos. Il a salué les saisons remarquables d’Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal, son jeune coéquipier, également cités parmi les joueurs les plus marquants de l’exercice.

Pour Raphinha, cette prise de parole marque surtout une forme de maturité. Celle d’un joueur conscient de sa valeur, mais lucide sur les mécanismes d’une récompense qui dépasse la simple logique statistique. Depuis son départ de la Premier League, il a franchi un cap, gagné en leadership et en régularité, devenant l’un des visages du Barça version post-transition.

L’attaquant devrait désormais tourner son regard vers le Ballon d’or 2026.