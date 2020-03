Mercato / Tottenham : Mourinho a peur d’une chose…

Le manager de Tottenham, José Mourinho, commence à s’inquiéter sérieusement en ce qui concerne Harry Kane.

Lors du dernier mercato hivernal, le « Special One » avait vu Christian Eriksen faire ses valises et filer à l’Inter Milan. Pourtant Mourinho n’avait pas ménagé ses efforts afin d’essayer de convaincre le milieu danois de rempiler à Tottenham. Après Eriksen, l’ancien coach de Manchester United ou encore du Real Madrid pourrait prendre un autre gros coup sur la carafe. En effet, The Telegraph annonce que le board des Spurs doit mener une « bataille » difficile. Objectif : inciter la star Harry Kane à ne pas bouger d’un iota lors du prochain mercato estival.

Même s’il aime sincèrement le club londonien, le buteur se demandera s’il n’aura « pas besoin de bouger pour faire passer sa carrière au niveau supérieur ». Autrement dit, un parachutage au FC Barcelone ou au Real Madrid qui ont des vues sur lui depuis belle lurette. Auteur de 17 buts et 2 passes décisives en 25 matches cette saison, le footballeur âgé de 26 ans arrive peut-être à la croisée des chemins. S’il n’arrivait pas à le retenir, le président Daniel Levy pourrait fixer son prix à « 150 millions de livres sterling », soit environ 172 millions d’euros.

Kane et la qualification en Coupe d’Europe

De son côté, José Mourinho vivrait un mercato assez angoissant. Ce dernier pourrait donner lieu au départ retentissant de la figure de proue incontournable de Tottenham depuis déjà de nombreuses années. Le « Special One » et Levy « sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garder Kane » dans l’optique du marché des transferts. Sur le plan sportif, une non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait inciter, dixit The Telegraph, l’Anglais à filer ailleurs.

Pour l’heure, Tottenham est loin d’être sûr d’accéder à la C1… L’équipe londonienne occupe seulement la 7e place en Premier League avec 40 points au compteur. Le quatrième du classement en Premier League, Chelsea, est à cinq longueurs. Un tel fiasco obligerait sans doute le board de Tottenham à céder plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses. La vente de Harry Kane serait alors une hypothèse encore plus crédible qu’aujourd’hui…

Images de IconSport