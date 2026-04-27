Jack Grealish aperçu ivre : nouvelle polémique autour de l’Anglais

Éloigné des terrains, Jack Grealish refait parler de lui… mais pas pour ses performances. L’international anglais a été aperçu dans un état préoccupant à Manchester.

Actuellement forfait et en pleine convalescence après une opération du pied, le milieu offensif prêté à Everton continue d’alimenter les discussions outre-Manche. Cette fois, ce sont des images captées dans un rooftop bar de Manchester qui font le tour des réseaux.

Selon plusieurs témoins, le joueur de 30 ans aurait passé une bonne partie de l’après-midi avec des amis avant de s’endormir à table, visiblement rattrapé par l’alcool. Des proches auraient tenté de le réveiller, sans succès.

Une scène qui, rapidement relayée, vient renforcer les critiques déjà nombreuses sur son hygiène de vie en dehors des terrains.

Une image qui interroge

Ce n’est pas la première fois que Jack Grealish se retrouve au cœur de polémiques extra-sportives. Depuis plusieurs mois, son comportement est régulièrement pointé du doigt en Angleterre.

Pourtant, le joueur assure travailler dur pour revenir à son meilleur niveau. Mais ce type d’image risque de fragiliser encore un peu plus sa crédibilité, notamment aux yeux de Pep Guardiola et des dirigeants de Manchester City.

Dans un contexte où chaque détail compte, surtout à l’approche de son retour, cette nouvelle polémique pourrait laisser des traces.

Le terrain attend désormais des réponses.