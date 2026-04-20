Premier League : Manchester City relance la course au titre, Chelsea en pleine crise

Vainqueur d’Arsenal, Manchester City a totalement rebattu les cartes dans la course au titre. Pendant ce temps, Chelsea s’enfonce et la lutte pour le maintien reste brûlante.

Le week-end a marqué un tournant en Premier League. En battant Arsenal (2-1), Manchester City a relancé une course au titre qui semblait encore verrouillée il y a quelques jours. Derrière, la pression monte aussi bien en haut qu’en bas du classement.

Entre dynamique inversée à Londres, crise persistante à Stamford Bridge et lutte acharnée pour le maintien, cette fin de saison s’annonce plus ouverte que jamais.

Manchester City prend l’ascendant, Arsenal sous pression

Officiellement, Arsenal reste en tête. Mais dans les faits, la dynamique est clairement du côté de Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola enchaînent les victoires et viennent surtout de battre deux fois les Gunners en peu de temps, dont une en championnat ce week-end.

Avec un match en retard et une confiance retrouvée, City apparaît désormais comme le grand favori pour le titre. Une victoire à Burnley pourrait même leur permettre de reprendre la première place.

En face, Arsenal doute. Quatre défaites sur les six derniers matchs ont fragilisé un groupe qui avait pourtant neuf points d’avance il y a peu. Pourtant, tout n’est pas à jeter : les hommes de Mikel Arteta ont montré un visage offensif intéressant à l’Etihad, avec une prise de risque assumée.

Le message du coach espagnol est clair : la course est loin d’être terminée. Avec cinq matchs à jouer et un écart réduit, tout reste possible, y compris un dénouement au goal average.

Chelsea s’enfonce, la lutte pour le maintien s’intensifie

À l’opposé du classement, la situation de Chelsea devient préoccupante. Battus une nouvelle fois, les Blues restent sur quatre défaites consécutives sans inscrire le moindre but, une première depuis plus d’un siècle.

Le projet mené par la direction est de plus en plus contesté. Entre recrutement massif de jeunes joueurs et manque d’expérience, l’équilibre de l’effectif pose question. Les résultats suivent : six défaites sur les sept derniers matchs et un risque réel de ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine.

Dans la course au maintien, la tension est également maximale. Tottenham est sous pression, distancé par plusieurs concurrents directs. Chaque point compte désormais, et le moindre faux pas pourrait coûter cher.

À l’inverse, Leeds United a frappé fort avec une victoire convaincante qui rapproche le club du maintien. Son entraîneur, longtemps critiqué, semble avoir trouvé la bonne formule pour stabiliser son équipe.

Entre une course au titre relancée et un bas de tableau en ébullition, la Premier League s’offre une fin de saison spectaculaire où chaque détail peut faire basculer les destins.