Arsenal : le PSG à l’affût, l’avenir de Gabriel Martinelli encore flou

Convoité par le Paris Saint-Germain, Gabriel Martinelli reste au cœur des spéculations. Mais l’ailier brésilien ne semble pas pressé de quitter Arsenal.

Le mercato estival s’annonce animé autour de Gabriel Martinelli. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027, l’ailier brésilien attire déjà les convoitises, notamment du côté du Paris Saint-Germain, qui suit de près son évolution.

Selon plusieurs sources concordantes, dont L’Équipe, le club parisien a récemment pris contact avec l’entourage du joueur afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert. Une première approche qui confirme l’intérêt réel du PSG pour un profil jugé compatible avec son projet offensif.

Le PSG explore la piste Martinelli

À Paris, le nom de Martinelli circule avec insistance. L’international brésilien est perçu comme une option crédible pour renforcer les ailes, notamment dans un contexte d’incertitude autour de certains éléments offensifs.

Sa valeur est estimée aux alentours de 50 millions de livres, un montant conséquent mais cohérent au regard de son potentiel et de sa régularité depuis son arrivée en Angleterre en 2019.

Rapide, percutant et capable de peser dans les grands matchs, Martinelli a su s’imposer comme un élément important du dispositif des Gunners. Sa progression constante en fait une cible logique pour les grands clubs européens.

Malgré cet intérêt appuyé, le dossier reste encore à un stade préliminaire. Aucune négociation avancée n’a été engagée à ce jour, et plusieurs paramètres devront évoluer pour envisager un départ.

Du côté du joueur, la tendance est à la stabilité. Bien intégré à Arsenal et pleinement impliqué dans le projet sportif, Martinelli ne montre pas de volonté particulière de changer d’air dans l’immédiat.

Le club londonien, de son côté, ne semble pas non plus disposé à ouvrir la porte facilement, sauf offre difficile à refuser.

Entre intérêt parisien et attachement à Arsenal, l’avenir de Gabriel Martinelli reste ouvert… mais rien ne devrait se décider dans la précipitation.