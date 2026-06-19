Mercato Aurélien Tchouaméni : Manchester United passe à l’action en coulisses

Mercato Aurélien Tchouaméni : l’avenir du milieu de terrain français du Real Madrid suscite de nouvelles interrogations. Selon le journaliste espagnol Rodra, les représentants de l’international tricolore ont récemment discuté avec Manchester United. Une information qui intervient alors que les Red Devils cherchent toujours le successeur idéal de Casemiro et rêvent d’attirer l’un des meilleurs milieux défensifs du football européen.

Alors que le mercato estival s’apprête à entrer dans sa phase la plus intense, Manchester United continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son entrejeu. Parmi elles figure depuis plusieurs mois le nom d’Aurélien Tchouaméni, considéré en interne comme une cible prioritaire. Selon les informations relayées en Espagne, des discussions ont même eu lieu entre les agents du joueur et les dirigeants mancuniens avant les récentes tensions évoquées autour de Federico Valverde.

🚨 LES AGENTS D’AURÉLIEN TCHOUAMÉNI ONT DISCUTÉ AVEC MANCHESTER UNITED 👀🇫🇷 Avant même le récent incident avec Federico Valverde, l’entourage du milieu français a tenu des POURPARLERS avec la direction mancunienne 🤝 — Lives Foot (@livesfoot)

19 juin 2026

Mercato Aurélien Tchouaméni : Manchester United ne lâche pas le Français

Ce n’est pas la première fois que le nom du champion d’Europe est associé aux Red Devils. Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise explique que Manchester United considère Aurélien Tchouaméni comme son « recrutement de rêve » au milieu de terrain. Le club souhaite reconstruire son entrejeu après le départ de Casemiro et voit dans le Français le profil idéal pour redevenir compétitif en Premier League et en Ligue des champions.

Les informations de Rodra viennent confirmer cet intérêt de longue date. Le journaliste affirme que les agents du joueur ont rencontré des représentants mancuniens afin d’évaluer la situation et les possibilités d’un futur transfert. À ce stade, aucune offre officielle n’aurait cependant été formulée au Real Madrid. 1

Le Real Madrid veut conserver son milieu de terrain

Malgré l’intérêt persistant de Manchester United, un départ reste loin d’être acquis. Plusieurs médias indiquent que José Mourinho, récemment revenu sur le banc madrilène, souhaite conserver Aurélien Tchouaméni dans son effectif. Le technicien portugais considère le Français comme un élément important de son projet sportif.

Le Real Madrid n’envisagerait un transfert qu’à une condition : que le joueur demande lui-même à quitter le club. Or, rien ne laisse penser aujourd’hui que l’ancien Monégasque souhaite mettre un terme à son aventure au Santiago Bernabéu. Sous contrat jusqu’en 2028, il reste l’un des cadres du milieu madrilène et sa valeur est estimée à plus de 70 millions d’euros.

Le dossier s’annonce donc particulièrement complexe pour Manchester United. Mais une chose est certaine : le mercato Aurélien Tchouaméni pourrait bien devenir l’un des feuilletons les plus suivis de l’été 2026.