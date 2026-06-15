Manchester United : Rúben Amorim sauve le club d’un gouffre financier 

Le départ de Rúben Amorim vers l’AC Milan pourrait finalement représenter une excellente nouvelle pour les finances de Manchester United. Selon plusieurs sources concordantes, les Red Devils devraient économiser entre 8 et 9 millions de livres sterling grâce à l’accord trouvé entre le technicien portugais et le club lombard.

Alors que les discussions entre Amorim et l’AC Milan se sont accélérées ces dernières heures, les dirigeants mancuniens voient se dessiner une sortie beaucoup moins coûteuse que prévu pour l’ancien entraîneur du Sporting CP.

🚨 Manchester United are set to save over £8/9m in compensation for Rúben Amorim and his staff. Follows agreement done between Amorim and AC Milan. 15 juin 2026

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Rúben Amorim faisait l’objet de nombreuses spéculations. Arrivé à Old Trafford avec l’étiquette de l’un des entraîneurs les plus prometteurs d’Europe, le Portugais n’est jamais réellement parvenu à relancer durablement le club anglais malgré plusieurs périodes encourageantes.

Face aux résultats décevants et à la pression constante entourant Manchester United, les deux parties semblaient se rapprocher progressivement d’une séparation. L’intérêt de l’AC Milan a alors ouvert une porte de sortie idéale.

Un soulagement financier pour les Red Devils

Le principal intérêt de cette opération pour Manchester United réside dans son impact économique. Si le club avait dû mettre fin unilatéralement au contrat de son entraîneur et de son staff, la facture aurait été particulièrement élevée.

L’accord trouvé avec l’AC Milan permettrait ainsi aux dirigeants anglais d’éviter le paiement d’une grande partie des indemnités de rupture prévues contractuellement. Une économie estimée entre 8 et 9 millions de livres sterling selon les informations relayées en Angleterre.

À l’heure où Manchester United cherche à optimiser ses finances tout en poursuivant sa reconstruction sportive, cette somme représente une marge de manœuvre non négligeable pour le mercato estival.

Un nouveau défi prestigieux à Milan

Du côté italien, l’arrivée de Rúben Amorim est perçue comme un choix ambitieux. L’AC Milan souhaite retrouver les sommets du football européen et voit dans le technicien portugais un entraîneur capable d’apporter une identité de jeu forte et un projet à long terme.

Révélé au Sporting CP, où il avait notamment remporté le championnat portugais et développé plusieurs jeunes talents, Amorim conserve une excellente réputation malgré son passage compliqué en Premier League.

Son arrivée à San Siro pourrait offrir un nouveau départ à sa carrière tandis que Manchester United poursuit de son côté sa réflexion concernant l’avenir de son banc. Une chose est certaine : ce transfert permet aux deux clubs d’avancer dans leurs projets respectifs tout en offrant un rare avantage financier aux Red Devils.