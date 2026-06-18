Real Madrid : les clauses du contrat d’Ibrahima Konaté

Le Real Madrid tient sa nouvelle recrue défensive. Le club merengue a officialisé ce mercredi l’arrivée d’Ibrahima Konaté. Libre depuis la fin de son contrat avec Liverpool, l’international français s’est engagé avec la Maison Blanche jusqu’en juin 2030.

Après plusieurs semaines de spéculations, le Real Madrid a confirmé la signature du défenseur de 27 ans à travers un communiqué publié sur son site officiel. Konaté devient ainsi la deuxième recrue majeure du club madrilène lors de ce mercato estival et renforce un secteur défensif particulièrement touché par les blessures ces derniers mois.

🚨⚪️ Official, confirmed. Ibrahima Konaté joins Real Madrid on free transfer. 18 juin 2026

Un renfort de premier choix pour la défense madrilène

Formé à Sochaux avant de poursuivre sa progression au RB Leipzig puis à Liverpool, Ibrahima Konaté s’est imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus fiables du football européen. Son passage chez les Reds lui a permis de remporter plusieurs trophées et d’acquérir une solide expérience au plus haut niveau.

Au Real Madrid, il arrive avec la mission de renforcer une arrière-garde fragilisée ces dernières saisons par les blessures répétées d’Antonio Rüdiger, d’Éder Militão et de David Alaba. Sa puissance physique, sa vitesse et sa qualité de relance en font un profil particulièrement apprécié par le staff madrilène.

Un nouveau Français au Real Madrid

Konaté rejoint ainsi une longue tradition de joueurs français ayant porté le maillot du Real Madrid. Il retrouvera notamment Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga au sein de l’effectif madrilène.

Pour le joueur, ce transfert représente une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Après la Ligue 1, la Bundesliga et la Premier League, il découvrira désormais la Liga sous les couleurs du club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions.

Avec cette signature, le Real Madrid confirme sa volonté de rajeunir et renforcer son effectif tout en préparant l’avenir. Les supporters madrilènes espèrent désormais voir Konaté s’imposer rapidement comme l’un des piliers de la défense merengue pour les années à venir.