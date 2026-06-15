Mercato : Marc Cucurella va signer au Real Madrid jusqu’en 2032

Le Real Madrid tient son nouveau latéral gauche. Selon plusieurs sources concordantes, Marc Cucurella va officiellement devenir un joueur madrilène dans les prochaines heures.

Un communiqué du club est attendu ce lundi pour confirmer l’arrivée de l’international espagnol en provenance de Chelsea.

🚨⚪️ Official statement scheduled today for Marc Cucurella, new Real Madrid player on a contract until June 2032. Six year deal, €55m plus €5m add-ons to Chelsea. 15 juin 2026

D’après les informations publiées par plusieurs médias espagnols, l’opération devrait atteindre 60 millions d’euros au total, avec un montant fixe de 55 millions et 5 millions supplémentaires sous forme de bonus. Le joueur de 27 ans s’engagera jusqu’en juin 2032, preuve de la confiance accordée par les dirigeants madrilènes.

Le Real Madrid règle enfin son problème au poste de latéral gauche

Depuis plusieurs mois, le couloir gauche figurait parmi les priorités du Real Madrid. Les blessures à répétition de Ferland Mendy, les interrogations autour de Fran García et la volonté du club de renforcer sa défense avaient poussé la direction sportive à explorer plusieurs pistes.

Les noms de Riccardo Calafiori, Theo Hernández ou encore Milos Kerkez avaient circulé ces dernières semaines. Finalement, c’est Marc Cucurella qui a été choisi pour occuper durablement ce poste stratégique.

Le profil de l’ancien joueur de Brighton présente plusieurs avantages : une solide expérience du très haut niveau, une excellente qualité technique et une grande polyvalence lui permettant également d’évoluer dans une défense à trois.

Arrivé à Chelsea en 2022 pour près de 65 millions d’euros après une saison exceptionnelle à Brighton, Cucurella avait connu des débuts compliqués à Londres. Souvent critiqué et parfois relégué sur le banc, l’Espagnol semblait même proche d’un départ il y a deux ans.

Mais sa situation a radicalement changé. Sous les couleurs des Blues, il est progressivement redevenu l’un des meilleurs latéraux du championnat anglais grâce à son activité incessante, sa qualité de relance et son agressivité défensive.

Ses performances lui ont également permis de retrouver un rôle majeur avec la sélection espagnole.

Cucurella a largement participé au sacre de l’Espagne lors de l’Euro 2024. Titulaire durant la compétition, il avait été l’un des grands artisans du succès de la Roja grâce à son volume de jeu et sa régularité.

Ses performances internationales ont convaincu plusieurs grands clubs européens de revenir à la charge, mais c’est finalement le Real Madrid qui a remporté la bataille.

Un effectif galactique qui continue de se renforcer

Cette arrivée s’inscrit dans un mercato particulièrement ambitieux du club madrilène. Après les recrutements déjà annoncés ou évoqués ces dernières semaines, Florentino Pérez poursuit sa stratégie consistant à bâtir un effectif capable de dominer l’Europe pendant plusieurs années.

Cucurella viendra apporter son expérience à une équipe déjà composée de nombreuses stars comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Federico Valverde ou encore Aurélien Tchouaméni.

Avec un contrat courant jusqu’en 2032, le Real Madrid mise clairement sur le long terme. Reste désormais à savoir quand le joueur sera officiellement présenté aux supporters du Santiago Bernabéu.