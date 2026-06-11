Real Madrid : José Mourinho pousse pour Bernardo Silva, le transfert prend de l’ampleur

Le dossier Bernardo Silva Real Madrid prend une nouvelle dimension. Selon la presse espagnole, José Mourinho aurait personnellement demandé à Florentino Pérez de recruter le milieu offensif portugais. Un choix qui dépasse largement le simple aspect sportif et qui pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival.

Quelques semaines après son retour sur le banc du Real Madrid, José Mourinho commence déjà à façonner l’équipe qu’il souhaite diriger au Santiago Bernabéu. Parmi les profils ciblés figure un joueur qu’il connaît parfaitement : Bernardo Silva.

Selon les informations du quotidien AS, le technicien portugais considère l’ancien joueur de l’AS Monaco comme une recrue idéale pour renforcer son groupe. À 31 ans, le milieu de terrain de Manchester City continue d’incarner ce que Mourinho recherche avant tout : le sens du collectif, le leadership et le sacrifice au service de l’équipe.

🚨 Bernardo Silva est l’une des PRIORITÉS de José Mourinho pour le Real Madrid ! 🤍🇵🇹 — Instant Foot (@lnstantFoot)

11 juin 2026

Bernardo Silva, le profil parfait pour le Real Madrid de Mourinho

Pendant près d’une décennie à Manchester City, Bernardo Silva s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables du football européen. Sous les ordres de Pep Guardiola, il a remporté plusieurs titres de Premier League, une Ligue des champions et de nombreux trophées nationaux.

Mais au-delà des statistiques, c’est son état d’esprit qui séduit José Mourinho. Le Portugais apprécie particulièrement les joueurs capables de mettre leur talent au service du collectif. Une qualité qui rappelle certains cadres des grandes équipes madrilènes du passé, à l’image de Luka Modrić ou d’Ángel Di María.

D’après AS, Jorge Mendes aurait proposé il y a plusieurs mois les services de Bernardo Silva ainsi que ceux de José Mourinho au Real Madrid. À l’époque, le club merengue avait préféré attendre avant de se prononcer sur l’avenir de son banc. Depuis l’arrivée officielle du Special One, le dossier a considérablement évolué.

Avant le retour de Mourinho à Madrid, plusieurs clubs espagnols surveillaient attentivement la situation du Portugais. Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid apparaissaient notamment parmi les destinations les plus crédibles.

Mais selon la presse madrilène, Bernardo Silva aurait mis certaines discussions en attente après avoir appris l’arrivée imminente de Mourinho. L’entraîneur lui aurait rapidement fait savoir qu’il comptait sur lui pour son nouveau projet sportif.

Une déclaration récente du joueur résonne désormais avec une signification particulière :

« J’irai là où je serai vraiment désiré. »

Un message que Mourinho semble avoir parfaitement entendu.

Une nouvelle aventure après Manchester City ?

Après neuf saisons passées sous les couleurs des Citizens, Bernardo Silva pourrait être tenté par un dernier grand défi européen. Le Real Madrid représente une destination unique pour un joueur qui a déjà presque tout gagné en club.

Si l’opération venait à se concrétiser, elle rappellerait plusieurs recrutements emblématiques de l’histoire madrilène, lorsque l’expérience et le leadership étaient privilégiés autant que le talent brut.

À l’heure où le Real Madrid prépare une nouvelle ère sous les ordres de José Mourinho, Bernardo Silva apparaît comme l’un des visages possibles de cette reconstruction. Reste désormais à savoir si le Portugais deviendra le prochain joueur à fouler la pelouse du Santiago Bernabéu sous les ordres de son prestigieux compatriote.