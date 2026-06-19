FC Barcelone : le pari raté sur Trincão pourrait coûter plusieurs millions d’euros aux Catalans

Trincão FC Barcelone : voilà un dossier qui risque de faire grincer des dents du côté de la Catalogne. Alors que le Sporting CP prépare une vente record de l’ailier portugais, le Barça observe la situation de loin. Le club blaugrana avait pourtant conservé des droits sur son ancien joueur avant de décider de les céder définitivement l’été dernier. Une décision qui pourrait aujourd’hui lui faire perdre un joli pactole.

Recruté en grande pompe en 2020 en provenance de Braga, Francisco Trincão n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone. Après plusieurs prêts et un transfert définitif vers le Sporting CP, les dirigeants catalans avaient conservé certains droits économiques sur le joueur. Mais confronté à ses difficultés financières, le club avait finalement choisi de vendre les 50 % restants de ses droits au Sporting contre environ 11 millions d’euros durant l’été 2025.

🚨 LE BARÇA PASSE À CÔTÉ D’UN JOLI PACTOLE POUR TRINCÃO 💰 Le club catalan avait fait le choix de vendre les 50 % restants de ses droits au Sporting pour 11 M€ l’été dernier, perdant au passage son option de rachat ❌ Aujourd’hui, le club portugais prépare une vente majeure 🤑 — Lives Foot (@livesfoot)

19 juin 2026

Trincão FC Barcelone : une décision qui pourrait coûter très cher

À l’époque, l’opération semblait logique. Le FC Barcelone cherchait à générer rapidement des liquidités et le Sporting souhaitait récupérer le contrôle total de son joueur. Les dirigeants portugais ont donc déboursé 11 millions d’euros pour acquérir les 50 % restants des droits économiques de Trincão ainsi que l’option de rachat détenue par le club espagnol.

Quelques mois plus tard, la situation a radicalement changé. Auteur de performances remarquées avec le Sporting, l’international portugais a vu sa cote exploser. Plusieurs grands clubs européens suivent désormais son évolution et la presse portugaise évoque déjà un transfert pouvant dépasser les 50 millions d’euros.

Dans ce scénario, Barcelone ne toucherait pas le moindre euro supplémentaire. Sans la vente de ses droits, le club aurait pourtant pu récupérer une part importante du futur transfert du joueur.

Le Sporting CP prépare une vente historique

Le Sporting sait qu’il détient aujourd’hui l’un des actifs les plus précieux de son effectif. À 26 ans, Trincão sort de plusieurs saisons convaincantes au Portugal et s’est imposé comme un élément majeur du dispositif lisboète. Son profil plaît notamment en Premier League, où plusieurs formations recherchent un ailier capable de faire des différences dans les un-contre-un.

Pour le Sporting, l’opération pourrait devenir l’une des plus lucratives de son histoire récente. Pour le FC Barcelone, en revanche, le sentiment risque d’être tout autre. Le club catalan avait besoin d’argent rapidement au moment de la transaction, mais il pourrait aujourd’hui regretter d’avoir abandonné toute participation sur l’avenir du joueur.

Le dossier Trincão FC Barcelone illustre une nouvelle fois les conséquences des choix économiques imposés ces dernières années aux Blaugranas. Si le Portugais venait à être transféré pour le montant évoqué, nombreux seront ceux qui rappelleront que Barcelone avait encore une part importante de ses droits il y a moins d’un an.