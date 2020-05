Mercato / PSG : la femme de Thiago Silva préfère une option

Qu’on se le dise, le défenseur central Thiago Silva et sa femme désirent continuer leur parcours au PSG la saison prochaine.

Interrogée par le biais du journal Le Parisien, Isabelle Silva a déclaré que lui et son mari ne savent « même pas » quand ils vont « rentrer à Paris ». Pour l’heure, ils sont « dans l’ombre » à cause de la pandémie de coronavirus « comme tout le monde ». Isabelle Silva a mis l’accent sur le fait qu’elle aimerait bien retourner rapidement dans l’Hexagone.

« Oui, la France me manque beaucoup. On n’aurait jamais imaginé que ça durerait si longtemps. Paris est notre maison. On est devenus citoyens français, on aime ce pays et ses habitants pour de vrai. Jamais je n’aurais cru dire un jour que ça me manque de me réveiller à 7 heures du matin et de voir qu’il fait 3 degrés dehors », a-t-elle souligné.

Thiago Silva ne rêve que d’une chose

Rappelons tout d’abord que le contrat de Thiago Silva au PSG expirera le 30 juin prochain. Isabelle Silva espère que les dirigeants parisiens vont lui transmettre une offre afin qu’il rempile une année de plus. « Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… »

« Que l’aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu’on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C’est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris. » La balle est encore et toujours dans le camp du duo Al-Khelaïfi – Leonardo.

