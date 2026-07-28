Le point de l’actualité foot du mardi 28 juillet 2026

FootLégende vous propose son tour d’horizon de l’actualité foot du mardi 28 juillet 2026. Entre la première conférence de presse de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, les révélations de Manuel Neuer sur la fin de sa carrière, les tensions entre la FIFA et l’UEFA ou encore l’avenir de Vinicius Junior au Real Madrid, voici les principales informations à retenir.

Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a présenté les grandes lignes de son projet lors de sa première conférence de presse. Philosophie de jeu, relation avec Didier Deschamps, ambitions en Ligue des Nations et gestion de son groupe : Zinédine Zidane a livré plusieurs annonces fortes pour lancer son mandat.

Lire l’article complet : Zinédine Zidane dévoile ses ambitions avec les Bleus

À 40 ans, le gardien du Bayern Munich a reconnu que cette saison devrait être sa dernière. Sans officialiser sa retraite, Manuel Neuer a confié que tout indiquait aujourd’hui qu’il mettrait un terme à son immense carrière à l’issue de l’exercice 2026-2027.

Lire l’article complet : Manuel Neuer annonce que la retraite approche

Le champion de Belgique Mohammed Fuseini a été victime d’une violente agression dans la capitale belge. L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise a été dépouillé de plusieurs effets personnels avant qu’un suspect ne soit rapidement interpellé par les autorités. Heureusement, le joueur ghanéen a pu reprendre l’entraînement dès le lendemain.

Lire l’article complet : Mohammed Fuseini agressé en pleine rue à Bruxelles

Malgré les nombreuses spéculations autour de son avenir, Sky Sports affirme que le Real Madrid n’envisage absolument pas un départ de Vinicius Junior cet été. Les dirigeants madrilènes restent persuadés qu’un accord sera trouvé pour prolonger le contrat de l’international brésilien.

pour en savoirplus : Vinicius Junior devrait poursuivre l’aventure au Real Madrid

Gianni Infantino explore une révolution économique pour la Coupe du monde, l’UEFA pose s’oppose

Le président de la FIFA aurait échangé avec plusieurs investisseurs afin d’étudier la possibilité de vendre des parts commerciales liées à la Coupe du monde. Un projet qui pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars à l’instance mondiale.

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Le projet de Gianni Infantino ne fait pas l’unanimité. L’UEFA s’est fermement opposée à une éventuelle ouverture du capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés, estimant que cette compétition ne devait pas devenir un actif financier.

Lire l’article complet : L’UEFA monte au créneau contre la FIFA