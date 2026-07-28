Belgique : un champion en titre agressé en pleine rue à  Bruxelles 

Le football belge est sous le choc. Mohammed Fuseini, attaquant de l’Union Saint-Gilloise et récent champion de Belgique, a été victime d’une violente agression en pleine rue à Bruxelles. Le joueur ghanéen de 24 ans a été pris pour cible par plusieurs individus avant d’être dépouillé de ses effets personnels.

Si l’attaquant s’en est sorti sans blessures graves, cette affaire relance les inquiétudes concernant la sécurité des sportifs de haut niveau en dehors des terrains.

𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗟𝗚𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗔 𝗩𝗘́𝗖𝗨 𝗨𝗡𝗘 𝗦𝗖𝗘̀𝗡𝗘 𝗛𝗔𝗟𝗟𝗨𝗖𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘 😳🇧🇪 Mohammed Fuseini, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, a été violemment agressé en pleine rue à Bruxelles… 22 juillet 2026

Sorti de sa voiture puis violemment agressé

Selon les informations communiquées par le parquet de Bruxelles, Mohammed Fuseini a été attaqué par plusieurs individus alors qu’il circulait dans la capitale belge. Les agresseurs l’ont contraint à sortir de son véhicule, l’ont maîtrisé puis projeté au sol avant de lui dérober plusieurs objets de valeur, notamment son téléphone portable et sa montre.

Une enquête a été immédiatement ouverte et les autorités belges ont rapidement progressé. Un premier suspect a déjà été interpellé puis placé sous mandat d’arrêt, tandis que les investigations se poursuivent afin d’identifier les autres personnes impliquées.

Mohammed Fuseini déjà de retour à l’entraînement

Malgré la violence de l’agression, Mohammed Fuseini n’a subi que des blessures légères. Le joueur a même repris l’entraînement dès le lendemain avec l’Union Saint-Gilloise, preuve de sa volonté de tourner rapidement la page.

Arrivé au club en provenance de Sturm Graz, l’international ghanéen s’est imposé comme l’un des artisans du sacre historique de l’Union Saint-Gilloise en championnat de Belgique. Son retour rapide constitue une bonne nouvelle pour son entraîneur et ses coéquipiers.

Cette agression rappelle que les joueurs professionnels sont régulièrement visés par des actes de violence ou des vols en raison de leur notoriété et de leurs biens de valeur.

Ces dernières années, plusieurs stars du football européen ont été victimes de cambriolages, d’agressions ou de tentatives d’extorsion, poussant de nombreux clubs à renforcer les dispositifs de sécurité autour de leurs joueurs.

Dans le cas de Mohammed Fuseini, l’essentiel reste que le joueur soit sorti indemne de cette attaque. L’enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes des faits et établir les responsabilités des personnes impliquées.