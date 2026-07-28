Real Madrid : Vinicius Junior devra encore attendre

Le feuilleton Vinicius Junior semble prendre une nouvelle direction. Alors que l’avenir de l’attaquant brésilien alimentait les spéculations ces dernières semaines, notamment avec l’intérêt annoncé de plusieurs grands clubs européens, le Real Madrid aurait fermé la porte à un départ dès cet été.

Selon Sky Sports News, Vinicius Junior restera au Real Madrid au-delà du mercato estival. La direction madrilène n’aurait aucune intention de vendre son numéro 7 et serait convaincue qu’un accord sera trouvé prochainement pour prolonger son contrat.

BREAKING: Vinicius Junior will be staying at Real Madrid beyond this summer, Sky Sports News has been told. 🚨 The Spanish club have no intention of selling him and are confident he will agree a new contract. 22 juillet 2026

Le Real Madrid refuse de perdre son joyau brésilien

Depuis plusieurs mois, la situation contractuelle de Vinicius Junior faisait l’objet d’une attention particulière. Le Brésilien, dont le contrat actuel court jusqu’en 2027, n’avait pas encore trouvé d’accord définitif avec le club espagnol concernant une prolongation.

Cette incertitude avait rapidement attiré l’intérêt des plus grandes puissances européennes. Liverpool, le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich étaient cités parmi les clubs capables de tenter une offensive si le joueur venait à se retrouver disponible.

Mais le Real Madrid n’a jamais envisagé sérieusement un départ. Pour Florentino Pérez, Vinicius représente l’un des visages du projet sportif madrilène pour les prochaines années, aux côtés de joueurs comme Kylian Mbappé ou Jude Bellingham.

Les négociations n’ont toutefois pas été simples. Selon plusieurs sources espagnoles, les discussions auraient notamment porté sur le statut du joueur, sa rémunération et son rôle dans l’effectif après l’arrivée de nouvelles stars offensives.

Vinicius Junior souhaite être reconnu comme l’un des leaders du vestiaire madrilène. Une demande logique pour un joueur qui a joué un rôle majeur dans les derniers succès du Real Madrid, notamment en Ligue des champions.

Depuis son arrivée en provenance de Flamengo en 2018, le Brésilien a changé de dimension. Longtemps critiqué pour son manque d’efficacité dans ses premières saisons, il est devenu un joueur décisif dans les grands rendez-vous.

Vinicius veut continuer à écrire son histoire à Madrid

L’intérêt autour de Vinicius s’explique par son statut actuel. À 26 ans, l’ailier brésilien fait partie des joueurs offensifs les plus influents du football mondial.

Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à faire basculer un match en un éclair en font une cible rêvée pour les clubs disposant d’une puissance financière importante.

La Premier League était particulièrement attentive à sa situation. Liverpool aurait surveillé l’évolution du dossier, tandis que le PSG, toujours à la recherche de joueurs capables de porter son projet sportif et commercial, aurait également gardé un œil sur le Brésilien.

Malgré les rumeurs, la tendance actuelle est donc clairement à une continuité entre Vinicius Junior et le Real Madrid.

Le joueur brésilien a toujours affiché son attachement au club qui lui a permis de devenir une référence mondiale. Son objectif serait désormais de poursuivre son aventure au Santiago Bernabéu et de continuer à empiler les trophées sous le maillot blanc.

Le Real Madrid, de son côté, veut sécuriser l’avenir de l’un de ses joueurs les plus précieux. Une prolongation dans les prochains mois permettrait de mettre fin définitivement aux spéculations et d’envoyer un message fort aux concurrents européens : Vinicius restera bien une figure centrale du projet merengue.