FC Barcelone : Karim Adeyemi dévoile pourquoi il a choisi le club catalan

Karim Adeyemi n’a laissé aucun doute sur les raisons de son arrivée au FC Barcelone. Présenté officiellement par le club catalan, l’international allemand a révélé que Hansi Flick avait été l’élément décisif de son choix. Un témoignage qui illustre une nouvelle fois l’influence grandissante de l’entraîneur allemand sur le mercato blaugrana.

Après plusieurs semaines de négociations avec le Borussia Dortmund, le Barça est finalement parvenu à convaincre l’un des attaquants les plus rapides d’Europe de rejoindre la Catalogne.

🔵🔴 Karim Adeyemi: “Hansi Flick is the main reason why I’m here. I’ve spoken a lot with him and have trusted him greatly from the very first moment”. “I’m willing to help to achieve the objectives”. 18 juillet 2026

« Hansi Flick est la principale raison de ma venue »

Lors de sa présentation, Karim Adeyemi n’a pas hésité à rendre hommage à son nouvel entraîneur.

« Hansi Flick est la principale raison pour laquelle je suis ici. J’ai beaucoup discuté avec lui et je lui ai fait confiance dès le premier instant. »

L’ancien sélectionneur de l’Allemagne a su convaincre son compatriote grâce à son projet sportif et au rôle qu’il compte lui confier dans son système offensif.

Le Barça poursuit son projet allemand

L’arrivée de Karim Adeyemi confirme également la forte influence de Hansi Flick sur le recrutement du FC Barcelone. Après avoir remporté la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne et consolidé son statut sur le banc catalan, le technicien continue de façonner un effectif à son image.

Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Adeyemi apportera sa vitesse, sa profondeur et sa capacité à éliminer en un contre un. Des qualités que Flick connaît parfaitement pour l’avoir suivi depuis ses débuts en Bundesliga.

Le joueur a d’ailleurs affiché ses ambitions dès ses premiers mots : « Je suis prêt à aider l’équipe à atteindre tous ses objectifs. »

Le FC Barcelone espère désormais que cette connexion entre Hansi Flick et Karim Adeyemi permettra au club de continuer à jouer les premiers rôles en Liga comme sur la scène européenne.