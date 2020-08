Mercato / Juventus : Matuidi prend un très gros risque !

Le milieu de terrain Blaise Matuidi (Juventus Turin) a décidé de poursuivre sa carrière à l’Inter Miami.

A en croire le site officiel de cette franchise de MLS, Matuidi a accepté de s’engager cet été. Le champion du monde français a paraphé un contrat de trois ans. Le désormais ex-joueur de la Juventus a déclaré être « très heureux et honoré de rejoindre l’Inter Miami » où il portera le numéro 8.

Le gaucher espère que lui ses partenaires gagneront « beaucoup de trophées ensemble ». Blaise Matuidi, a assuré que c’est « un grand défi » pour lui de s’exprimer à l’Inter Miami et plus généralement aux États-Unis. « Je suis ravi de voir mes nouveaux coéquipiers et les fans. J’espère faire de mon mieux et travailler dur. »

Matuidi présent à l’Euro 2021 ?

On peut se demander si Matuidi fait un bon choix sportif… En effet, le niveau de la Major League Soccer n’a rien à voir avec celui de la Serie A et encore moins de la Ligue des Champions. Du coup, le milieu expérimenté gardera-t-il son niveau du moment ?

Histoire de rester en équipe de France dans l’optique de l’Euro 2021 et de la Coupe du monde 2022. Sur ce point, il semble que le sélectionneur Didier Deschamps ne voit pas d’un mauvais œil le départ de Matuidi de l’autre côté de l’Atlantique. A 33 ans, il garde la confiance du Basque même s’il devra évidemment rester performant sur le terrain.

Images de IconSport