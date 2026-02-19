OM : Habib Beye répond-il aux besoins du club phocéen ?

Le feuilleton marseillais a connu son épilogue avec l’officialisation d’Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un choix assumé et porté par Medhi Benatia, désormais homme fort des Phocéens.

Dans un contexte interne mouvementé, marqué par les interrogations autour de l’avenir de Pablo Longoria et les débats sur la direction sportive, la nomination de Beye apparaît comme un signal clair. Conforté par Frank McCourt et investi d’un rôle élargi, Benatia a pris la main sur ce dossier stratégique. C’est lui qui a mené les discussions avec l’ancien coach du Red Star et de Rennes, convaincu de son profil pour relancer un groupe fragilisé par des résultats en dents de scie.

Sur les canaux officiels du club, le dirigeant marocain a détaillé sa vision. « Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée », a-t-il expliqué.

Benatia a également insisté sur la qualité des premiers échanges avec le nouveau coach. « Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée. »

Le propriétaire Frank McCourt a lui aussi validé ce choix. Il voit dans la nomination de Beye un moyen de recentrer le club sur ses priorités sportives. « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau au parcours exigeant et également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison », a-t-il déclaré.

Un élément n’est pas passé inaperçu : l’absence de réaction officielle de Pablo Longoria dans le communiqué. Un silence qui alimente les spéculations sur son avenir à court terme.

Pour Medhi Benatia, Habib Beye est l’homme de la situation pour stabiliser un vestiaire secoué, relancer une équipe irrégulière et reconnecter l’OM avec ses ambitions.