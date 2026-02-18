OM : Habib Beye arrive avec une mission presque impossible

Habib Beye retrouve Marseille, cette fois sur le banc. À 48 ans, l’ancien défenseur de l’OM hérite d’un club en quête de stabilité et de résultats. Un défi immense dans un contexte sous tension.

Quelques jours seulement après la fin de l’ère Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a officialisé la nomination d’Habib Beye comme entraîneur principal. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi. » peut-on lire dans un communiqué officiel du club. Un retour chargé de symbole pour celui qui a porté le maillot olympien entre 2003 et 2007. Mais derrière l’émotion, la réalité est brutale : la mission s’annonce périlleuse.

À Marseille, le contexte ne laisse jamais le temps à l’apprentissage. Battu lourdement par le Paris Saint-Germain récemment, éliminé des compétitions européennes et en difficulté dans la course au podium, l’OM navigue en eaux troubles. La direction attend une réaction rapide. Les supporters aussi.

Habib Beye signe un contrat de 18 mois. Une durée qui traduit une volonté de projection, mais aussi une exigence immédiate. L’objectif reste clair : accrocher une qualification en Ligue des champions et redonner une identité claire à une équipe jugée trop irrégulière ces derniers mois.

Habib Beye l’homme de la situation ?

L’ancien international sénégalais n’arrive pas sans références. Son passage au Red Star, marqué par une montée en Ligue 2, avait attiré l’attention. À Rennes, son aventure fut plus contrastée, entre maintien assuré et critiques sur la régularité des performances.

À Marseille, il devra composer avec un vestiaire exigeant, un environnement médiatique brûlant et une attente populaire immense. L’OM n’a plus remporté de trophée majeur depuis plus d’une décennie. Le climat reste instable, les ambitions intactes.

Habib Beye connaît la maison. Il sait ce que représente ce club pour la ville et pour ses supporters. Mais être ancien joueur ne garantit rien sur un banc de touche. La ferveur du Vélodrome peut porter une équipe… ou la submerger.

Son premier chantier sera mental : réinstaller de la confiance et une cohérence tactique. Le second, plus stratégique, consistera à imposer sa méthode dans un calendrier dense et face à une concurrence féroce en Ligue 1.

À Marseille, chaque décision est scrutée. Chaque résultat amplifié. Habib Beye n’aura pas droit à l’erreur prolongée.