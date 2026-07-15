Folarin Balogun  : « Je savais que cela allait provoquer une controverse »

L’affaire avait fait grand bruit durant la Coupe du monde 2026. Suspendu après son expulsion puis finalement autorisé à rejouer après l’annulation de son carton rouge par la FIFA, Folarin Balogun reconnaît aujourd’hui que cette décision a profondément perturbé la sélection américaine.

Dans un entretien accordé à CBS Sports, l’attaquant des États-Unis est revenu pour la première fois sur cette polémique, admettant que toute cette affaire a eu un impact négatif sur le groupe de Mauricio Pochettino.

Folarin Balogun confirme que l’affaire autour de son carton rouge annulé a eu un vrai impact négatif sur la sélection américaine… 🇺🇸 11 juillet 2026

« Je savais que cela allait provoquer une controverse »

Balogun ne cache pas que le feuilleton autour de son éventuel retour a rapidement dépassé le simple cadre sportif.

« Cela a rajouté énormément de pression autour de nous, alors que nous n’en avions pas forcément besoin. Quand j’ai commencé à y réfléchir, je savais que cela allait causer de la controverse. J’ai vu que cette situation unique avait tendu mes coéquipiers. »

L’ancien attaquant d’Arsenal explique également que l’incertitude autour de sa suspension a bouleversé la préparation des États-Unis.

« C’était perturbant, parce que l’équipe s’est entraînée sans moi… avant d’apprendre deux jours avant le match que je pourrais jouer. »

Une décision de la FIFA qui avait divisé le monde du football

L’annulation du carton rouge de Folarin Balogun avait suscité une vive polémique durant le Mondial 2026. De nombreux observateurs avaient dénoncé une décision exceptionnelle de la FIFA, certains estimant qu’elle créait un précédent en pleine compétition.

Si cette décision avait permis à l’attaquant américain d’être finalement disponible, Balogun reconnaît aujourd’hui qu’elle n’a pas uniquement apporté un avantage sportif. Au contraire, l’incertitude permanente et l’emballement médiatique ont fini par peser sur le vestiaire américain.

Ces confidences donnent un nouvel éclairage sur l’une des plus grandes controverses arbitrales et disciplinaires de cette Coupe du monde 2026, plusieurs semaines après les faits.