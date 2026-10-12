Aston Villa envisage l’achat de Kevin Viveros, attaquant colombien évalué à 20 millions d’euros

Aston Villa suit avec attention Kevin Viveros, l’attaquant colombien d’Athletico Paranaense, qui suscite un intérêt grandissant après une saison remarquable au Brésil. Le club anglais a renouvelé les contacts dans le but d’analyser les conditions d’une éventuelle acquisition de ce buteur prometteur.

Un intérêt confirmé mais aucune offre formelle

Selon RTI Esporte, Aston Villa en est encore au stade de vérification de la disponibilité et des conditions financières du joueur. Une offre officielle n’a pas été officiellement soumise. Les discussions précédentes, notamment lors du dernier mercato, n’avaient pas abouti, mais la progression de Viveros change la donne.

Une valorisation encore éloignée des attentes du club brésilien

Kevin Viveros, meilleur buteur du championnat brésilien avec 18 réalisations, a gagné en notoriété, notamment grâce à sa première sélection en équipe nationale colombienne. Cette progression justifie une hausse attendue de son prix. Athletico Paranaense souhaiterait obtenir plus de 30 millions d’euros, tandis que la valorisation évoquée approche 20 millions d’euros, révélant un écart significatif entre les deux parties.

Un joueur sous contrat et une négociation à venir

Le joueur est lié à son club jusqu’à mi-2028, avec possibilité de prolongation automatique. Des discussions pour une éventuelle extension avaient été engagées mais sont actuellement en pause. Changement notable, Viveros est désormais représenté par Marco Vanzini de CAA Stellar, ce qui pourrait influencer les négociations futures.

Aston Villa devra donc peser le coût et les bénéfices potentiels avant d’avancer vers une proposition concrète, avec la complexité supplémentaire de l’adaptation du joueur au football anglais qui reste à évaluer.