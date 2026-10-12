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L’Elche obtient son premier point à domicile face au Celta Vigo

lundi 12 octobre 2026 - 12:05

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L’Elche a arraché son premier point de la saison à domicile en tenant en échec le Celta Vigo (0-0) au stade Martínez Valero. Les joueurs de Martín Anselmi ont dominé les débats, se créant plusieurs occasions, mais ont manqué de précision devant le but adverse.

L’Elche obtient son premier point à domicile face au Celta VigoEspagne

Un match dominé par l’Elche sans débloquer le score

Les locaux ont bien entamé la rencontre, mettant dès le début la pression sur leurs adversaires dirigés par Claudio Giráldez, avec quelques incursions dangereuses. Cependant, le Celta a su réagir progressivement, ce qui a équilibré les forces en présence. Le rythme est resté lent et le jeu haché, conduisant à une première mi-temps sans but.

Peu d’occasions franches en seconde période

Au retour des vestiaires, l’Elche a repris le dessus, se montrant plus agressif offensivement, mais souffrant toujours d’un manque de réalisme dans le dernier geste. Les remplacements n’ont pas animé la partie, qui s’est dirigée vers une fin de match calme. Les deux équipes ont eu quelques opportunités en fin de rencontre, notamment Driouech côté Celta, ainsi que Martim Neto pour l’Elche, sans réussite.

Conséquences au classement et prochains rendez-vous

Grâce à ce résultat, l’Elche sort temporairement de la zone de relégation en attendant le match entre Levante et Séville. Le club de la région espère renouer avec la victoire dès le week-end prochain sur la pelouse de Villarreal, un adversaire solide de la Liga.

Décryptage FootLégende
À retenir sur ce match nul

L'Elche a montré de l'intensité et un certain contrôle du jeu, mais son inefficacité offensive l'empêche encore d'obtenir une victoire à domicile.

En clairPremier point pris à domicile cette saison par l'Elche.
La suiteProchain match contre Villarreal, une équipe de haut de tableau.

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