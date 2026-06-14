Coupe du monde 2026 : énorme frayeur pour l’Uruguay bloqué avant son arrivée aux États-Unis

À moins de 24 heures de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la sélection uruguayenne a vécu une situation pour le moins surréaliste. Selon plusieurs sources concordantes, l’avion transportant la Celeste n’a pas été autorisé à atterrir aux États-Unis en raison d’un problème administratif lié à certains documents de voyage.

Un incident qui a provoqué une véritable course contre la montre alors que les hommes de Marcelo Bielsa doivent affronter l’Arabie saoudite lors de leur premier match du Mondial.

🚨🚨 L’AVION DE LA SÉLECTION URUGUAYENNE 🇺🇾 N’A PAS PU ATTERRIR AUX ÉTATS-UNIS… À CAUSE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS MANQUANTS ! 😳 La Celeste débute pourtant son Mondial demain soir. — Actu Foot (@ActuFoot_)

15 juin 2026

D’après les informations relayées notamment par le journaliste Romain Molina, les autorités américaines n’ont pas autorisé l’atterrissage de l’appareil transportant la délégation uruguayenne en raison d’un problème lié à des documents administratifs manquants ou incomplets.

L’avion a donc dû modifier son itinéraire alors que la sélection sud-américaine se dirigeait vers son camp de base pour préparer son premier rendez-vous mondial.

Les responsables de la fédération uruguayenne se sont immédiatement mobilisés afin de régulariser la situation et permettre au groupe de rejoindre les États-Unis dans les plus brefs délais.

Une préparation perturbée pour l’Uruguay

Cette mésaventure intervient au pire moment pour la Celeste. L’Uruguay doit débuter sa campagne mondiale dès le 15 juin face à l’Arabie saoudite dans le groupe H, une poule qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert.

fait partie des outsiders les plus sérieux de cette Coupe du monde. Avec des joueurs comme , , ou encore , l’équipe de Marcelo Bielsa nourrit de grandes ambitions.

Ce retard logistique pourrait néanmoins perturber les derniers réglages avant une rencontre déjà cruciale pour la qualification.

Depuis le lancement du Mondial 2026, plusieurs délégations ont déjà signalé des difficultés administratives ou des contrôles renforcés à leur arrivée sur le territoire américain.

La question de l’immigration et des formalités d’entrée est devenue un sujet sensible durant cette Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’affaire la plus médiatisée reste celle de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui avait été refoulé à son arrivée malgré un visa valide et n’avait finalement pas pu participer à la compétition.

Un nouveau vol organisé en urgence

Selon les premières informations, les autorités et les responsables de la fédération uruguayenne travaillent activement afin de permettre à la délégation de rejoindre les États-Unis dans les prochaines heures grâce à un nouveau vol.

À l’heure actuelle, aucun report de match n’est envisagé par la FIFA et l’Uruguay devrait être présent pour son entrée en lice contre l’Arabie saoudite.

Reste désormais à savoir si cette mésaventure n’aura laissé que quelques sueurs froides… ou si elle aura des conséquences sur les performances de la Celeste dans cette Coupe du monde 2026.