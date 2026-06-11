Supercoupe d’Europe : Omar Artan rebondit après son exclusion du Mondial 2026

Quelques jours après avoir été privé de Coupe du monde par les autorités américaines, l’arbitre somalien Omar Artan vient de recevoir un soutien retentissant. L’UEFA lui a officiellement confié la Supercoupe d’Europe 2026 entre le PSG et Aston Villa. Une décision qui fait déjà réagir le monde du football.

L’histoire d’Omar Abdulkadir Artan prend une tournure inattendue. Alors qu’il devait devenir le premier arbitre somalien à officier lors d’une Coupe du monde, le dirigeant de 34 ans avait vu son rêve s’effondrer après son refus d’entrée sur le territoire américain malgré un visa valide. Une affaire qui avait provoqué de nombreuses réactions dans le football international. 1

Mais ce jeudi, l’UEFA a décidé de lui offrir l’une des affiches les plus prestigieuses de l’été européen. Omar Artan arbitrera la Supercoupe d’Europe qui opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, à Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa, le 12 août prochain à Salzbourg. 2

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗢𝗠𝗔𝗥 𝗔𝗥𝗧𝗔𝗡 𝗗𝗘́𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 ! 🏆 Écarté du Mondial, l’arbitre somalien officiera finalement lors de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa. 👏 — Instant Foot (@lnstantFoot)

11 juin 2026

Cette nomination n’a rien d’anodin. Omar Artan avait été désigné meilleur arbitre africain de l’année 2025 par la Confédération africaine de football (CAF). Il avait également dirigé plusieurs rencontres majeures sur le continent, dont la finale retour de la Ligue des champions africaine.

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a salué « un jeune arbitre excellent mais déjà très expérimenté », tandis que le président de la CAF, Patrice Motsepe, a soutenu cette initiative commune entre les deux institutions.

Pour beaucoup, cette désignation ressemble à un message envoyé par l’instance européenne : le talent d’un arbitre ne doit pas être effacé par des considérations politiques.

Les supporters divisés sur les réseaux sociaux

Comme souvent dans les grandes affaires qui touchent le football international, les réactions n’ont pas tardé à envahir les réseaux sociaux.

Depuis le Sénégal, Hamed s’interroge :

« Mais comment un arbitre africain peut arbitrer une compétition européenne ? La FIFA se sent juste coupable et essaie de limiter les dégâts. »

Du côté de l’Algérie, Bouaziz voit au contraire un symbole fort :

« C’est un très beau geste de l’UEFA, et ça fait plaisir que le meilleur arbitre africain, nommé par la CAF, arbitre un match européen. Respect. »

En France, Carlos affiche davantage de scepticisme :

« J’en ai marre que les matchs du PSG servent de relancement pour les autres arbitres. »

D’autres internautes vont encore plus loin, estimant que cette nomination ressemble à une compensation après la polémique américaine :

« Ça lui a donné ce match pour lui dire : tiens ton match et maintenant arrête de casser les couilles avec tes histoires. »

Des commentaires qui illustrent parfaitement les divisions autour de cette affaire, entre ceux qui parlent de réparation symbolique et ceux qui considèrent simplement qu’Omar Artan mérite cette opportunité au regard de son niveau.

Du rêve mondial à la lumière européenne

Le destin d’Omar Artan rappelle que le football est parfois traversé par des enjeux qui dépassent largement le terrain. En l’espace de quelques jours, le Somalien est passé du statut d’arbitre privé de Coupe du monde à celui de directeur de jeu d’une finale européenne réunissant deux des meilleurs clubs du continent.

Le 12 août prochain à Salzbourg, chaque décision d’Omar Artan sera scrutée. Mais au-delà du PSG et d’Aston Villa, cette Supercoupe d’Europe pourrait aussi devenir l’histoire d’un arbitre qui a refusé de voir son rêve s’arrêter à une frontière.