Coupe du Monde 2026 : la liste officielle de Mohamed Ouahbi avec le Maroc

Le Maroc a officiellement dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. Très attendue après le départ de Walid Regragui et l’arrivée de Mohamed Ouahbi sur le banc des Lions de l’Atlas, cette première liste mondiale du technicien marocain mélange cadres expérimentés, nouveaux visages et quelques choix forts qui font déjà énormément parler.

Demi-finaliste historique en 2022 au Qatar, le Maroc abordera ce Mondial américain avec un nouveau statut. Placés dans un groupe relevé avec le Brésil, l’Écosse et Haïti, les Lions de l’Atlas devront confirmer qu’ils restent l’une des plus grandes puissances du football africain.

La Fédération royale marocaine de football a officialisé la liste sur ses réseaux sociaux ce mardi soir.

اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس العالم 2026 🌍🏆 🚨 Here is our National Team’s final squad list for the FIFA World Cup 2026! Let the adventure begin 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

Mohamed Ouahbi impose déjà sa patte

Nommé après le départ de Walid Regragui, Mohamed Ouahbi n’a pas perdu de temps pour imposer sa méthode. Le sélectionneur marocain avait notamment organisé un stage élargi avec plusieurs joueurs afin d’observer certains profils avant de trancher définitivement.

Une approche qui a permis au nouveau patron des Lions de l’Atlas de découvrir plusieurs jeunes talents mais aussi de préparer plus rapidement les automatismes avant le Mondial.

Cette liste montre surtout une volonté claire : conserver l’ossature qui a fait la force du Maroc ces dernières années tout en injectant du sang neuf dans plusieurs secteurs.

Le nom qui attire le plus l’attention reste évidemment celui d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu du LOSC, longtemps suivi par l’équipe de France, figure bien dans la liste finale après avoir choisi de représenter le Maroc.

À seulement 18 ans, Bouaddi symbolise parfaitement cette nouvelle génération marocaine qui monte en puissance en Europe. Son profil technique et sa maturité impressionnent déjà énormément.

Autre présence remarquée : Issa Diop. Le défenseur de Fulham effectue son retour dans un contexte où Mohamed Ouahbi veut apporter davantage de puissance et d’expérience dans l’axe défensif.

Devant, l’appel surprise d’Ayoube Amaimouni-Echghouyab, attaquant de l’Eintracht Francfort, confirme aussi l’envie du staff marocain de préparer l’avenir sans attendre.

Plusieurs absences font parler

Si certains choix séduisent, plusieurs absences créent déjà le débat au Maroc. Sofiane Boufal, pourtant convaincant avec Le Havre cette saison, n’a pas été retenu.

Youssef En-Nesyri manque également à l’appel malgré son vécu international et son expérience des grandes compétitions. Abdelhamid Aït Boudlal figure aussi parmi les grands absents.

Des décisions fortes qui montrent que Mohamed Ouahbi n’hésite pas à tourner certaines pages pour construire son propre projet.

Malgré ces surprises, le Maroc conserve une base extrêmement solide. Yassine Bounou gardera les cages, tandis qu’Achraf Hakimi, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui apporteront toute leur expérience derrière.

Au milieu, Sofyan Amrabat, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss et Neil El Aynaoui offrent énormément de complémentarité et de créativité.

Offensivement, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz et Abde Ezzalzouli représentent des armes capables de faire très mal dans les transitions rapides.

La liste complète du Maroc

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti.

Défenseurs : Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Issa Diop, Redouane Halhal, Mohamed Belammari, Anass Salah-Eddine.

Milieux : Sofyan Amrabat, Ayyoub Bouaddi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Samir El Mourabet, Chemsdine Talbi.

Attaquants : Brahim Diaz, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Abde Ezzalzouli, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni-Echghouyab.

Dans le groupe du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, les Lions de l’Atlas devront répondre présents et semblaient d’ailleurs à un tournant.