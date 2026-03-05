Real Madrid – Manchester City : le pronostic de Luis Figo

À l’approche du choc entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des champions, Luis Figo s’attend à une confrontation spectaculaire entre deux des meilleures équipes d’Europe. Pour l’ancien Ballon d’Or portugais, cette affiche pourrait même opposer deux candidats sérieux au titre final.

« Pour moi, les deux équipes sont favorites pour gagner la Ligue des champions », estime l’ancien joueur du Real Madrid.

Figo rappelle que la Ligue des champions obéit à des logiques bien différentes de celles du championnat. Une équipe peut connaître des difficultés dans sa ligue nationale et pourtant briller sur la scène européenne.

Selon lui, le Real Madrid possède d’ailleurs un rapport particulier avec cette compétition.

« La Ligue des champions est une compétition différente », explique-t-il. « Ce ne serait pas la première fois qu’une équipe traverse une période compliquée dans son championnat mais se rattrape en Europe. Et c’est particulièrement vrai pour le Real Madrid. »

Avec son histoire et son expérience dans cette compétition, le club madrilène reste toujours un adversaire redoutable dans les grands rendez-vous européens.

Interrogé sur les forces de Manchester City, Figo a notamment souligné l’importance de Bernardo Silva dans le système de Pep Guardiola.

« Bernardo est un joueur fantastique », affirme l’ancien international portugais. « Il participe énormément à la construction du jeu et peut aussi être très dangereux sur les côtés. Il est essentiel pour City. »

Pour Figo, cette confrontation entre le Real Madrid et Manchester City devrait offrir un match d’un niveau très élevé.

« Je m’attends à une rencontre très serrée et de grande qualité », conclut-il.