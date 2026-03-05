Luis Figo met en garde Mbappé : « J’ai voulu forcer pour jouer et je l’ai payé plus tard »

Alors que le Real Madrid surveille de près l’état physique de Kylian Mbappé, Luis Figo a tenu à adresser un message de prudence à l’attaquant français. L’ancien Ballon d’Or portugais, aujourd’hui ambassadeur de Betfair, estime qu’un retour précipité sur les terrains peut parfois laisser des traces durables dans une carrière.

Pour Figo, la gestion d’une blessure dépend avant tout du ressenti du joueur lui-même. Selon lui, aucune situation ne se ressemble et la décision doit être prise avec prudence.

« La blessure de Mbappé dépend surtout de son évaluation personnelle », explique l’ancien joueur du Real Madrid. « Il faut voir s’il peut prendre le risque de jouer et surtout si cela peut aggraver les conséquences. Bien sûr, la décision doit être discutée avec le staff médical et l’entraîneur. »

L’exemple d’une erreur personnelle

Si Figo insiste autant sur ce point, c’est parce qu’il parle d’expérience. Au cours de sa carrière, l’ancien meneur de jeu portugais a lui-même choisi à plusieurs reprises de jouer malgré des douleurs physiques.

Avec le recul, il reconnaît aujourd’hui que ces choix n’ont pas toujours été les bons.

« Personnellement, il m’est arrivé de forcer pour jouer et cela ne s’est pas bien passé », confie-t-il. « À l’époque, je voulais absolument être sur le terrain pour aider mes coéquipiers, même si cela signifiait faire des sacrifices. Mais ces sacrifices se ressentent souvent plus tard. »

Un témoignage qui résonne particulièrement dans le football moderne, où les calendriers surchargés poussent parfois les joueurs à revenir plus vite que prévu.

Pour Figo, la clé reste l’équilibre entre la volonté du joueur et l’avis du staff médical.

« Tout dépend du ressenti du joueur », poursuit-il. « Ensuite, le joueur, l’entraîneur et l’équipe médicale doivent analyser ensemble s’il est judicieux de prendre ce risque ou si cela peut entraîner des conséquences plus graves. »

Un conseil qui pourrait s’avérer précieux pour Mbappé, très attendu pour ce match choc de 8e de finale de Ligue des Champions.