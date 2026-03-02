Real Madrid : pourquoi la blessure de Mbappé divise en Espagne ? 

Blessure mal diagnostiquée, retour précipité, entourage mécontent. Le “cas Mbappé” secoue Madrid à l’approche d’un rendez-vous européen crucial.

Kylian Mbappé souffre d’une lésion au ligament externe du genou gauche, une blessure récurrente traînée depuis décembre 2025 . Contraint de déclarer forfait au match aller le 26 février dernier après des douleurs persistantes, il pourrait manquer plusieurs semaines, menaçant sa participation au huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, le 17 mars prochain. Mais derrière cette échéance, un malaise persiste.

Tout commence en décembre, lorsque Mbappé évoque des douleurs au genou. Il manque certains matches, en dispute d’autres. L’Equipe révèle l’existence d’une lésion plus sérieuse, information confirmée en Espagne. Pourtant, l’attaquant a continué à jouer par intermittence, au point d’alimenter un doute persistant : la blessure a-t-elle été correctement diagnostiquée ?

Dans l’émission Carrusel Canalla, plusieurs journalistes de la Cadena SER ont évoqué une gestion “différente” du dossier Mbappé par rapport aux habitudes du club. Un détail intrigue : le changement du chef des services médicaux du Real Madrid en janvier. Officiellement sans lien. Officieusement ? Les spéculations vont bon train.

“Il ne semble pas que ce soit un hasard”, glissent certains observateurs espagnols, pointant la chronologie des événements. Une douleur qui empêche de jouer un soir de Ligue des champions… puis 90 minutes complètes quelques jours plus tard. Une incohérence apparente pour une blessure articulaire.

En interne, certains soupçonnent que la lésion soit antérieure au match contre le Celta Vigo et n’ait pas été détectée au moment opportun. Si cela se confirmait, la question serait lourde : comment un club comme le Real Madrid, référence mondiale en matière de préparation physique, a-t-il pu laisser évoluer sa star dans une zone de risque ?

Discret avec la presse espagnole, le clan Mbappé s’exprime davantage via les médias français. Le message est clair : si un arrêt complet avait été recommandé en décembre, le joueur aurait obtempéré. Autrement dit, la décision de continuer ne serait pas venue d’une volonté personnelle de forcer coûte que coûte.

Pour le moment, la participation de Kylian Mbappé au match retour des huitièmes de finale reste incertaine.