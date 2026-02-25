Real Madrid : Arbeloa met Mbappé sur la touche 

Touché au genou gauche, Kylian Mbappé manquera le barrage retour de Ligue des champions face à Benfica. Son entraîneur Alvaro Arbeloa appelle à la prudence et évoque une absence qui pourrait durer plus que quelques jours.

À Madrid, le message est clair : mieux vaut perdre un match que risquer de perdre son leader. À quelques heures du barrage retour de Ligue des champions contre Benfica, Alvaro Arbeloa a tranché. Kylian Mbappé ne jouera pas. Et surtout, il ne doit pas précipiter son retour.

L’attaquant français, meilleur buteur de Liga et de la Ligue des champions cette saison, souffre toujours du genou gauche. Une lésion au ligament externe contractée fin 2025, mal cicatrisée, qui le gêne depuis plusieurs semaines.

« Nous en avons discuté avec lui et avec les médecins, et nous croyons que le mieux pour lui, c’est qu’il s’arrête, qu’il se rétablisse et qu’il revienne à 100% », a déclaré Arbeloa au micro de Movistar+. Une phrase lourde de sens.

Le technicien madrilène n’a pas fixé de délai précis. Mais il a laissé entendre que la pause serait supérieure à quelques jours : « Je ne sais pas de combien de temps il aura besoin, mais cela ne sera pas une question de jours. Ce sera un peu plus long. »

Une dizaine de jours au minimum, selon plusieurs sources proches du club. En réalité, Mbappé n’a jamais totalement récupéré. Son retour début janvier était intervenu seulement onze jours après l’annonce officielle de sa blessure, un délai extrêmement court pour ce type de lésion.

Depuis, les douleurs persistent. Mardi, à l’entraînement, il aurait ressenti une gêne « trop persistante » pour être ignorée.

Un Real privé de son leader offensif

Face à Benfica, c’est le jeune Gonzalo Garcia qui occupera la pointe de l’attaque. Un choix symbolique dans un moment charnière.

Mbappé n’est pas seulement le capitaine de l’équipe de France. Il est devenu, en quelques mois à Madrid, l’axe central du projet offensif merengue. Son repositionnement en faux numéro 9 a parfois suscité des débats, notamment avec Vinicius Jr, encore en quête d’automatismes avec lui.

Mais ses chiffres parlent : leader des buteurs en Liga, décisif en Europe, influence constante dans les grands rendez-vous.

Au-delà de l’aspect médical, cette décision dit quelque chose du Real Madrid version Arbeloa. Le club refuse de brûler son joyau. L’histoire récente a montré combien les retours précipités peuvent coûter cher. On pense à d’autres grandes stars passées par le Bernabéu, revenues trop tôt, trop vite.

Arbeloa choisit la gestion sur le court terme plutôt que le risque immédiat. Une approche presque rare dans un club habitué à l’urgence des résultats.

Le Real joue sa qualification ce mercredi soir sans son leader. Mais le véritable enjeu dépasse ce barrage : préserver Mbappé pour la fin de saison.