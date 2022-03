Abramovitch met Chelsea en vente, quel avenir pour le club ?

Le milliardaire russe Roman Abramovitch a confirmé sa volonté de vendre le club de Chelsea. Que va-t-il advenir de l’écurie londonienne ?

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie lancée la semaine dernière par Vladimir Poutine, les autorités européennes ont pris des sanctions sévères à l’égard du gouvernement russe, mais aussi de ses alliés que sont par exemple les oligarques dont fait partie Roman Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea depuis 2003.

Abramovitch confirme la mise en vente de Chelsea

Alors que les autorités britanniques le ciblent particulièrement, le milliardaire de 55 ans a décidé de placer officiellement le club londonien en vente mercredi ! « La vente du club ne se fera pas dans la précipitation et suivra son cours normalement », a-t-il précisé dans un communiqué, laissant entendre qu’il ne souhaite pas brader le club qu’il avait acheté pour 140 millions de livres (environ 168 M€) et dans lequel il a investi beaucoup d’argent par la suite pour le hisser au premier rang des équipes du continent.

« Je vous prie de croire que cela a été une décision incroyablement difficile à prendre et cela me peine de quitter le club de cette façon. Cependant, je pense vraiment que c’est dans l’intérêt du club », a ajouté Abramovitch.

« Un énorme changement » pour Tuchel

Une nouvelle à laquelle ne s’attendait visiblement pas l’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel. « C’est une nouvelle importante et c’est un peu trop tôt pour en parler, car je ne peux penser qu’à Chelsea avec Roman Abramovitch. Donc c’est très difficile pour moi. Je n’ai pas encore compris que cela va s’arrêter », a réagi le technicien allemand en conférence de presse.

« C’est un énorme changement. Je ne pense pas avoir besoin d’en parler, je n’en sais pas autant que vous le pensez peut-être. Je ne suis ni le PDG du club, ni membre du conseil d’administration. Je suis certain que le club nous parlera, à nous et aux joueurs », a ajouté l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Chelsea.

Si Abramovitch parvient à vendre son écurie comme il le désire, que va-t-il advenir du club londonien ? Va-t-il retomber dans un relatif anonymat comme c’était le cas avant l’arrivée du magnat russe ? Ou va-t-il pouvoir se maintenir aux sommets du football anglais et européen ?

« Je ne suis pas tellement inquiet, je me sens toujours privilégié et bien placé. Et puis, je ne suis pas franchement une personne qui s’inquiète des choses qu’elle ne peut pas influencer. Ce sera un grand changement, mais je n’ai jamais peur du changement et je vais me concentrer sur les choses que je peux influencer », a conclu Tuchel.

Ratcliffe et Wyss candidats au rachat ?

Cette affaire devrait nourrir l’actualité footballistique durant de longues semaines. FootLégende vous en tiendra informé. Vous pouvez aussi retrouver les actualités du football sur Score.fr avec les derniers développements de ce dossier très sensible qui ne manquera pas d’agiter les chroniques des médias spécialisés.

La question centrale désormais qui se pose est celle de l’identité du successeur d’Abramovitch à la tête des Blues. Mercredi matin, l’homme d’affaires et milliardaire suisse Hansjorg Wyss a révélé à la presse avoir été contacté pour racheter le club. Mais selon The Sun et le Daily Mail, le favori à cette heure pour la reprise de Chelsea, serait le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, patron d’Ineos et déjà propriétaire de l’OGC Nice en France.

De son côté, Abramovitch a précisé que le produit de la vente du club serait reversée à une « fondation caritative, pour fournir des fonds essentiels pour répondre aux besoins urgents et immédiats des victimes de la guerre en Ukraine, ainsi que de soutenir le travail de redressement à long terme ». La valeur de Chelsea est estimée à 1,5 milliard de livres, soit environ 1,8 milliard d’euros.