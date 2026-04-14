Le football est devenu, au fil des décennies, l’un des sports les plus lucratifs de la planète. Les salaires des plus grandes stars ont atteint des niveaux portés par les droits TV, les contrats de sponsoring et l’arrivée massive de capitaux étrangers dans le jeu.

À la tête de ce classement, un nom s’impose sans discussion : Cristiano Ronaldo.

Le Portugais cumule plus de 200 millions d’euros de revenus annuels, loin devant tous ses concurrents.

Rang Joueur Club Revenus annuels estimés 1 Cristiano Ronaldo Al Nassr ~207 M € 2 Riyad Mahrez Al Ahli ~55 M € 3 Karim Benzema Al Ittihad ~53 M € 4 Sadio Mané Al Nassr ~42 M € 5 Kalidou Koulibaly Al Hilal ~36 M € 6 Kylian Mbappé Real Madrid ~33,5 M € 7 Erling Haaland Manchester City ~32,5 M € 8 Milinkovic-Savic Al Hilal ~27 M € 9 Ivan Toney Al Ahli ~27 M € 10 Harry Kane Bayern Munich ~26,5 M €

Quel est le joueur de foot le mieux payé au monde ?

Cristiano Ronaldo s’impose sans débat comme le footballeur le mieux payé au monde.

À Al Nassr, son salaire est estimé à environ 200 millions d’euros annuels, auxquels s’ajoutent des primes contractuelles. Mais ce qui place le Portugais dans une catégorie à part, c’est la puissance de son empire commercial : Nike, sa marque CR7 déclinée en parfums, hôtels et restaurants, ainsi que de nombreux partenariats portent ses revenus totaux à plus de 207 millions d’euros par an selon Forbes — plus du double de son dauphin le plus proche, Riyad Mahrez. Il est également le premier joueur milliardaire de l’histoire du football.

Le niveau de rémunération de ces joueurs nourrit aussi un autre univers : celui des paris et jeux d’argent en ligne, où les performances des stars comme Ronaldo ou Mbappé alimentent quotidiennement les cotes et les pronostics des fans.

Le classement des joueurs de foot les mieux payés au monde

Le dernier classement Forbes dresse un tableau saisissant des disparités salariales au sein du football mondial. Sur les dix joueurs les mieux rémunérés, cinq évoluent en Saudi Pro League — une domination qui reflète une stratégie d’investissement massive, soutenue par des fonds d’État quasi illimités.

Chaque joueur de ce top 10 représente un profil distinct :

Riyad Mahrez (Al Ahli, ~55 M €) : l’Algérien, ancien pilier de Manchester City, a signé l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire lors de son arrivée en Arabie saoudite.

Karim Benzema (Al Ittihad, ~53 M €) : le Ballon d’Or 2022 a quitté le Real Madrid pour un contrat que peu de clubs européens auraient pu concurrencer.

Sadio Mané (Al Nassr, ~42 M €) : coéquipier de Ronaldo depuis son départ du Bayern Munich, il figure parmi les Africains les mieux rémunérés de l’histoire du football.

Kylian Mbappé (Real Madrid, ~33,5 M €) : seul joueur du top 10 évoluant en Liga, il incarne la résistance du football européen face à l’attractivité financière saoudienne.

Erling Haaland (Manchester City, ~32,5 M €) et Harry Kane (Bayern Munich, ~26,5 M €) complètent le tableau pour les clubs historiques d’Europe.

Ces chiffres illustrent une rupture profonde avec le modèle économique traditionnel du football, où les grands clubs européens fixaient seuls les standards salariaux.

Salaire brut vs revenus totaux : quelle différence ?

Forbes ne se limite pas au salaire versé par le club : le classement agrège l’ensemble des revenus d’un joueur, primes et contrats publicitaires inclus. C’est pourquoi Ronaldo dépasse les 207 millions d’euros annuels alors que son salaire Al Nassr seul s’élève à environ 200 millions. À l’inverse, Lionel Messi — dont les revenus sponsors restent très élevés grâce à Adidas et à son accord d’intéressement avec Apple via la MLS — n’apparaît pas dans les classements de salaires purs, son salaire fixe à l’Inter Miami étant estimé à environ 11 millions d’euros annuels.

Pourquoi les joueurs les mieux payés évoluent-ils en Arabie Saoudite ?

La présence de cinq joueurs saoudiens dans le top 10 mondial s’explique par une logique économique et géopolitique bien rodée. L’Arabie saoudite a inscrit le développement du sport dans sa Vision 2030, un programme national de diversification économique qui fait du football une vitrine internationale : attirer des stars mondiales, c’est générer de la visibilité médiatique et construire une image moderne sur la scène globale.

Plusieurs facteurs structurels rendent ces salaires possibles :

Le financement par le Public Investment Fund (PIF), fonds souverain qui détient les quatre plus grands clubs du pays, sans contrainte de rentabilité économique classique.

L’absence d’impôt sur le revenu : un joueur qui perçoit 50 millions d’euros par an conserve l’intégralité de cette somme nette, contre 55 à 60 % nets dans les grands championnats européens.

Une stratégie de recrutement ciblée sur les légendes en fin de carrière, maximisant l’impact médiatique à moindre risque sportif.

Cette combinaison rend les offres saoudiennes pratiquement impossibles à concurrencer pour les clubs européens, même les plus riches.

Quel est le joueur de foot le mieux payé en Europe ?

En dehors de l’Arabie saoudite, Kylian Mbappé s’impose comme le footballeur le mieux payé d’Europe avec un salaire estimé à 33,5 millions d’euros annuels au Real Madrid. Derrière lui, le podium européen se dessine ainsi :

Erling Haaland (Manchester City) : environ 32,5 millions d’euros annuels depuis la prolongation de son contrat.

Mohamed Salah (Liverpool) : autour de 26 à 28 millions d’euros par an après sa récente prolongation avec les Reds.

Harry Kane (Bayern Munich) : approximativement 26,5 millions d’euros annuels depuis son arrivée en Bundesliga.

Malgré l’écart salarial évident avec les offres saoudiennes, ces joueurs ont fait le choix de rester en Europe pour des raisons sportives : compétitivité des championnats, Ligue des champions, course au Ballon d’Or.

La scène européenne reste le théâtre où se construisent les grandes légendes du football.

Comment se compose le salaire d’un grand footballeur ?

La rémunération d’un footballeur de haut niveau va bien au-delà d’un simple salaire mensuel. C’est un ensemble de revenus distincts, souvent négociés séparément, qui forment le « package » total d’un joueur :

Salaire fixe brut versé par le club, calculé sur la durée du contrat

Primes de performance : buts, passes décisives, titres collectifs, qualification en Ligue des Champions

Droits à l’image : souvent versés via une société personnelle du joueur, ce qui permet une optimisation fiscale légale

Contrats de sponsoring personnel : partenariats avec des

équipementiers, marques de luxe, constructeurs automobiles

Revenus entrepreneuriaux : investissements immobiliers, marques propres comme la ligne CR7 de Ronaldo ou les restaurants associés à la marque Messi

Cette diversification explique pourquoi les chiffres Forbes diffèrent souvent des salaires officiellement communiqués par les clubs. Le salaire brut n’est parfois qu’une partie de la rémunération réelle d’une star mondiale.

Les salaires records dans l’histoire du football

Les salaires records n’ont pas toujours atteint ces sommets. Quelques jalons marquants résument l’évolution de l’économie salariale du football :

Années 2000 : Beckham au Real Madrid, Ronaldinho au Barça — les premiers contrats à 10 M €/an font figure d’exception.

Beckham au Real Madrid, Ronaldinho au Barça — les premiers contrats à 10 M €/an font figure d’exception. Années 2010 : la rivalité Ronaldo-Messi pousse les plafonds vers 30 à 50 M € annuels et force les clubs à s’aligner pour retenir leurs autres stars.

la rivalité Ronaldo-Messi pousse les plafonds vers 30 à 50 M € annuels et force les clubs à s’aligner pour retenir leurs autres stars. 2017 : Neymar au PSG (36,8 M €/an bruts, révélés par les Football Leaks) établit un nouveau standard européen et ouvre la porte à une surenchère généralisée.

Neymar au PSG (36,8 M €/an bruts, révélés par les Football Leaks) établit un nouveau standard européen et ouvre la porte à une surenchère généralisée. 2023 marque un tournant : la Saudi Pro League attire les plus grandes stars mondiales avec des offres sans équivalent dans l’histoire du football.

Ronaldo à Al Nassr représente un basculement : celui d’un sport où les standards salariaux ne sont plus fixés par les grands clubs européens, mais par des États.

En l’espace de vingt ans, les salaires des footballeurs d’élite ont été multipliés par vingt, portés par la mondialisation des droits TV et l’émergence de nouveaux investisseurs à l’échelle mondiale.

FAQ

Qui est le footballeur aux revenus les plus élevés au monde ?

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – plus de 200 millions d’euros de revenus annuels toutes sources confondues.

Combien gagne le footballeur le mieux payé au monde ?

Forbes estime ses revenus à environ 207 millions d’euros par an, salaire club et sponsoring inclus.

Quel est le joueur de foot le mieux payé en Europe ?

Kylian Mbappé au Real Madrid, avec un salaire estimé à 33,5 millions d’euros annuels.

Ronaldo est-il le footballeur le mieux rémunéré de tous les temps ? Oui – aucun joueur avant lui n’avait atteint ce niveau de revenus annuels, et il est le premier milliardaire actif de l’histoire du football.