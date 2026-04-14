À découvrir : 4 choses interdites aux joueurs professionnels de foot

Les joueurs professionnels de football doivent respecter un certain nombre de restrictions tout au long de leur carrière. Entre autres, ils n’ont pas le droit d’effectuer des paris sportifs, de pratiquer des sports dangereux, de prendre certaines substances et d’effectuer des excès en public.

Lorsqu’on parle du football, on pense au divertissement et à la façon dont ce sport réunit des millions de personnes à travers le monde. Au-delà de ce côté divertissement, le football est un véritable métier et une industrie à plusieurs milliards. Il dispose donc d’un certain nombre de règles que les professionnels du milieu doivent absolument respecter. Les joueurs sont les plus influencés par ces règles. Ils doivent les connaître et ne pas les enfreindre au risque de prendre des suspensions temporaires ou même permanentes. Voici 4 choses que les joueurs professionnels ne doivent absolument pas faire.

Parier sur des événements sportifs

L’une des interdictions les plus connues dans le football professionnel est celle concernant les paris sportifs. La FIFA et les fédérations nationales de football interdisent en effet aux joueurs professionnels de parier sur quelque match de football, qu’il s’agisse de rencontres impliquant leurs propres clubs, leurs ligues nationales, des compétitions auxquelles ils participent ou ne participent pas. Les joueurs ne doivent également pas passer par un proche pour effectuer des paris sportifs.

Cette règle a pour but de préserver l’intégrité des compétitions en éliminant les risques de manipulation de résultats ainsi que les conflits d’intérêts. Un joueur professionnel qui parie sur les matchs pourrait être tenté de sous performer ou pourrait être approché par des réseaux criminels pour avoir un certain nombre d’informations dans le cadre de paris truqués. Ces dernières années, l’UEFA et la FIFA ont renforcé leurs systèmes de surveillance. Ces organisations collaborent avec les opérateurs de paris sportifs pour détecter les mises suspectes et les patterns de jeux anormaux.

Les paris sportifs ne concernent donc que le grand public. En tant qu’amateur, vous pouvez passer par les sites de bookmakers y compris les casinos en ligne qui proposent les paris sportifs dans leurs services, afin de bénéficier de divers types de jeux sur une même plateforme. Bien sûr, vous devez prendre le choix de bien choisir votre fournisseur pour profiter d’une expérience de qualité. D’ailleurs, si vous résidez au Canada, casino.ca classe les meilleurs casinos en argent réel pour vous faciliter la tâche dans votre choix. La diversité des jeux et des options de paris, la sécurité des plateformes et la rapidité des paiements font partie des critères dont tiennent compte leurs experts pour évaluer les plateformes.

Notez que dans la plupart des pays, les joueurs de football peuvent effectuer des paris sur d’autres sports. Sur ce plan, ils doivent se conformer aux règles du pays et aux instructions de la fédération.

Prendre des substances prohibées

Dans le sport professionnel en général et le football en particulier, le dopage constitue une interdiction majeure. L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) publie de façon annuelle, une liste exhaustive de substances et méthodes interdites que les joueurs ne peuvent pas utiliser. Elle comprend des stéroïdes anabolisants, les hormones de croissance, les stimulants, les diurétiques masquants, etc. Les joueurs sont donc soumis à des contrôles antidopage aléatoires réguliers. Ces contrôles peuvent intervenir après un match ou pendant l’entraînement.

Même des substances en apparence banales peuvent poser problème. Par exemple, certains médicaments contre le rhume contiennent de la pseudoéphédrine qui est un stimulant interdit au-delà de certains seuils. Il faut donc que les joueurs vérifient systématiquement chaque médicament avant consommation. Paul Pogba a été suspendu en 2024 suite à un contrôle antidopage positif à la DHEA. Cela montre que même les plus grandes stars n’échappent pas à la réglementation.

L’alcool et les excès en public

Au-delà de leur titre de joueurs professionnels, les footballeurs sont généralement des stars et en ce sens, sont suivis par des millions de personnes à travers le monde. Leurs comportements et attitudes sont donc scrutés à la loupe et ils se doivent d’être des exemples pour les jeunes footballeurs.

Si l’alcool n’est généralement pas totalement interdit aux footballeurs professionnels, sa consommation fait l’objet de restrictions importantes qui varient selon le club et les moments de la saison. De nombreux contrats professionnels incluent des clauses imposant une hygiène de vie irréprochable et interdisant les comportements pouvant nuire aux performances ou à l’image du club.

Les excès d’alcool en public exposent les joueurs à des sanctions disciplinaires. Au-delà de l’impact sur les performances physiques et la concentration, ces comportements peuvent détériorer l’image du club auprès des supporters et des sponsors.

Pratiquer des activités dangereuses hors du terrain

Les contrats interdisent à plusieurs joueurs professionnels, la pratique d’activités jugées dangereuses. Les clubs utilisent une définition volontairement large pour se protéger. Ainsi, une activité est considérée comme dangereuse si elle présente un risque significatif de blessure, même si elle est courante. De même, si l’activité n’est pas nécessaire à la vie quotidienne et peut compromettre la disponibilité d’un joueur, le club peut la mettre dans les activités dangereuses.

Une blessure pourrait en effet compromettre la disponibilité des joueurs et représenter un risque financier pour le club. Parmi les activités les plus souvent interdites, on retrouve :

Les sports aériens comme le parachutisme, le parapente et le deltaplane.

Les sports motorisés comme la moto, le quad et le jet-ski.

Les sports de glisse comme le ski et le snowboard.

En 2015, Karim Benzema avait risqué une sanction de la part du Real Madrid, lorsqu’il était au club, pour un saut en parachute. De même, Iker Casillas avait été sanctionné juste pour avoir conduit un scooter avec sa femme.

Les règles imposées aux joueurs professionnels de foot visent à protéger l’intégrité et l’image du sport ainsi que les performances des clubs.