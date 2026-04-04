PSG : Luis Enrique encense Dembélé après son récital face à Toulouse

Double buteur contre Toulouse, Ousmane Dembélé a impressionné Luis Enrique. L’ailier parisien semble retrouver son meilleur niveau au moment idéal.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé sa semaine européenne. Opposés à Toulouse en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, les Parisiens se sont imposés sans trembler (3-1) au Parc des Princes.

Mais au-delà du résultat, c’est surtout la prestation d’Ousmane Dembélé qui a retenu l’attention. Auteur d’un doublé, dont un superbe lob, l’international français a confirmé son retour en forme à quelques jours du choc contre Liverpool en Ligue des champions.

Luis Enrique sous le charme

En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché son admiration pour son ailier.

« À l’entraînement déjà, il était incroyable. Aujourd’hui, il a montré pourquoi il est Ballon d’Or », a glissé l’entraîneur parisien.

Un compliment fort qui traduit l’impact de Dembélé dans le jeu parisien. Surtout, le technicien espagnol s’est réjoui de voir son joueur enchaîner 90 minutes complètes, un signal positif sur le plan physique.

Ce regain de forme tombe au meilleur moment pour le PSG, à cinq jours d’un quart de finale de Ligue des champions très attendu face à Liverpool.

Si Dembélé confirme ce niveau, il pourrait devenir une arme majeure dans les ambitions européennes du club.

Luis Enrique a également évoqué la prestation de son gardien Matveï Safonov, en difficulté sur le but encaissé. L’entraîneur a préféré temporiser :

« Il faut aider les joueurs. Tout le monde peut faire des erreurs. »

Un discours protecteur dans un collectif qui semble monter en puissance.

À l’approche des grands rendez-vous, le PSG peut compter sur un Dembélé retrouvé. Et ça change beaucoup de choses.