PSG – Chelsea : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé  

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain à la veille de son choc européen. De retour de blessure, Ousmane Dembélé devrait être titularisé face à Chelsea FC lors du huitième de finale aller de la UEFA Champions League ce mercredi.

L’international français a retrouvé les terrains vendredi dernier contre l’AS Monaco. Entré en jeu pour la dernière demi-heure, l’ancien joueur du FC Barcelona a rassuré le staff parisien sur son état physique après sa blessure au mollet.

Voilà bientôt un mois qu’Ousmane Dembélé n’a pas débuté une rencontre avec le Paris Saint-Germain, et il faut même remonter au 28 janvier pour trouver trace d’une rencontre disputée en intégralité par le Ballon d’Or. Vendredi, l’attaquant français a eu droit à 31 minutes de jeu lors de la défaite parisienne contre Monaco (1-3) et quatre jours plus tard, il pourrait tenter de relancer une nouvelle fois sa saison contre Chelsea.

Selon plusieurs médias français, dont L’Équipe et RMC Sport, l’entraîneur parisien Luis Enrique envisagerait de titulariser immédiatement Ousmane Dembélé pour ce rendez-vous européen.

Dans l’entrejeu, le technicien espagnol pourrait également compter sur le retour de João Neves, remis de sa blessure à la cheville.

Le PSG devrait se présenter avec un onze très offensif pour ce choc continental.

Composition probable : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Un choix qui confirme la volonté du PSG de frapper fort dès le match aller face aux Blues, dans l’espoir de prendre un avantage précieux avant la manche retour.