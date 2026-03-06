PSG – Monaco : Ousmane Dembélé est-il enfin de retour ?

Le Paris Saint-Germain pourrait retrouver l’un de ses joueurs les plus décisifs. Absent depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé fait son retour dans le groupe convoqué par Luis Enrique pour affronter l’AS Monaco, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

L’attaquant français, Ballon d’Or 2025, pourrait débuter la rencontre sur le banc, mais sa présence constitue déjà une bonne nouvelle pour le PSG à l’approche d’un mois crucial.

La dernière apparition d’Ousmane Dembélé remonte au 17 février, lors du barrage aller de Ligue des champions contre Monaco au stade Louis-II. Touché au mollet, l’ailier parisien avait dû quitter la pelouse après seulement 26 minutes de jeu, remplacé par Désiré Doué.

Cette blessure l’a contraint à observer une période d’arrêt d’environ deux semaines, durant laquelle il a manqué trois matches officiels avec le PSG.

Parmi les rencontres manquées figurent notamment la victoire contre Metz, celle face au Havre en Ligue 1 ainsi que le match retour européen contre Monaco.

Un retour attendu au bon moment

Le retour de Dembélé tombe à point nommé pour Luis Enrique. Le PSG entre dans une période décisive de sa saison, entre la lutte pour le titre en Ligue 1 et les échéances européennes.

« C’est toujours une bonne nouvelle quand un joueur est de retour », a confié l’entraîneur parisien en conférence de presse. « Il faut maintenant juger précisément l’état physique de chaque joueur. »

Même s’il ne devrait pas débuter la rencontre face à Monaco, la présence de l’international français offre une option offensive supplémentaire à l’entraîneur espagnol.

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé reste l’un des éléments majeurs du dispositif parisien. Sa vitesse, sa créativité et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses en font l’une des armes offensives les plus dangereuses du PSG.

Son retour intervient aussi à quelques jours d’un autre rendez-vous important : le huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea le mercredi 11 mars.

Si tout se passe bien face à Monaco, le PSG pourrait donc retrouver un Dembélé pleinement opérationnel pour ces deux grands rendez-vous européens.