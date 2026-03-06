Real Madrid – Benfica : le club madrilène écope d’une lourde sanction 

Le Real Madrid a été sanctionné par l’UEFA après un incident survenu lors du match retour de Ligue des champions face au Benfica Lisbonne. Un supporter madrilène avait été filmé en train d’effectuer plusieurs saluts nazis dans les tribunes du Santiago Bernabéu, provoquant une réaction immédiate des instances du football européen.

La commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé d’infliger au club espagnol une amende de 15 000 euros ainsi qu’une fermeture partielle du stade lors du prochain match européen à domicile.

Les faits remontent au 25 février, lors du match retour des barrages de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica. Au cours de la rencontre, un spectateur avait été aperçu en train de multiplier des saluts nazis dans les tribunes.

La scène avait été clairement captée par les caméras et rapidement relayée sur les réseaux sociaux.

Malgré la présence d’une banderole anti-racisme déployée par les supporters madrilènes, l’incident n’est pas passé inaperçu et a déclenché l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Une fermeture partielle du Bernabéu

Dans sa décision, l’UEFA a indiqué que 500 sièges du stade Santiago Bernabéu devront être fermés lors du prochain match de Ligue des champions disputé à domicile par le Real Madrid.

Cette mesure vise à sanctionner ce que l’instance européenne qualifie de « comportement raciste et/ou discriminatoire de supporters ».

Le Real Madrid avait lui-même réagi rapidement après la rencontre, condamnant ces gestes et annonçant l’ouverture d’une procédure interne.

Le club avait demandé à sa commission disciplinaire d’engager une procédure d’expulsion immédiate contre le supporter identifié sur les images.

Dans le même temps, d’autres clubs européens ont récemment été sanctionnés pour des faits similaires.

Le club anglais Tottenham a notamment écopé d’une amende de 30 000 euros après des comportements jugés racistes ou discriminatoires lors d’un match de Ligue des champions face à l’Eintracht Francfort.

Dans ce dossier, les trois supporters impliqués ont été bannis à vie par leur club.

Ces décisions illustrent la volonté de l’UEFA de renforcer la lutte contre les comportements racistes dans les stades européens, un combat que l’instance considère désormais comme prioritaire.

Malgré cette sanction de l’UEFA, l’attention du Real Madrid se tourne désormais vers la réception de Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi à 21 heures au Santiago Bernabéu.