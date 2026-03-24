Liverpool FC : qui va remplacer Mohamed Salah ? 

Le départ annoncé de Mohamed Salah en fin de saison ouvre un chantier majeur à Liverpool. Et parmi les profils étudiés, un joueur du PSG attire particulièrement l’attention.

Après près de huit années passées sous le maillot de Liverpool, Mohamed Salah s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Arrivé en 2017, l’international égyptien laissera derrière lui un héritage considérable, aussi bien sur le plan sportif que symbolique.

Dans un message empreint d’émotion, l’ailier a officialisé son départ :

« Liverpool, ce n’est pas seulement un club de football. C’est une passion, une histoire… Ce club sera toujours ma maison ».

Une déclaration qui confirme la fin imminente d’une ère à Anfield.

La succession déjà à l’étude

Avec ce départ majeur, les dirigeants des Reds se retrouvent face à une équation délicate : remplacer un joueur au rendement exceptionnel. Plusieurs profils sont déjà évoqués en Angleterre, notamment Michael Olise, Yankuba Minteh ou encore Yan Diomandé.

Mais un autre nom revient avec insistance : celui de Bradley Barcola. L’ailier du PSG figure parmi les pistes sérieusement étudiées, au point que certains médias britanniques évoquent une probabilité notable pour ce dossier.

Le profil de Bradley Barcola correspond aux critères recherchés par Liverpool : vitesse, percussion et marge de progression. D’après la presse anglaise, « l’ailier électrique est sur le radar de tous les grands clubs européens », notamment en raison de sa situation actuelle à Paris.

Le joueur de 23 ans ne serait pas totalement satisfait de son rôle au Paris Saint-Germain, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ en cas d’offre concrète. Un élément que Liverpool suit de près dans sa stratégie de recrutement.

Si aucune négociation officielle n’a encore été annoncée, la piste Barcola s’inscrit déjà comme l’une des plus crédibles pour incarner l’après-Salah. Reste à savoir si Paris acceptera de laisser partir l’un de ses jeunes talents offensifs.

Une chose est certaine : à Liverpool, la succession de Mohamed Salah s’annonce comme l’un des dossiers les plus scrutés du prochain mercato.