Barça : Xavi accuse Laporta d’avoir bloqué le retour de Messi

La guerre interne au FC Barcelona refait surface à quelques jours d’une échéance importante pour l’avenir du club. Dans une interview accordée au quotidien espagnol La Vanguardia, Xavi Hernandez a lancé de graves accusations contre le président sortant Joan Laporta, affirmant que ce dernier aurait volontairement empêché le retour de Lionel Messi en 2023.

Une sortie médiatique explosive qui intervient alors que les élections pour la présidence du Barça approchent, ravivant les tensions politiques autour du club catalan.

Xavi : « Messi n’est pas revenu parce que Laporta ne le voulait pas »

Dans cet entretien, l’ancien entraîneur du Barça assure que le retour de Messi au Camp Nou après la Coupe du monde 2022 était bien plus avancé que ce qui avait été présenté publiquement.

Selon Xavi, l’argument financier évoqué à l’époque ne serait pas la véritable raison de l’échec des négociations.

« Leo n’est pas venu au Barça parce que le président ne le voulait pas. Ce n’était pas à cause de la Liga ni parce que son père demandait trop d’argent », affirme-t-il.

L’ancien milieu de terrain emblématique du club explique même avoir été directement impliqué dans les discussions avec l’Argentin. D’après lui, les échanges avec Messi auraient duré plusieurs mois après le sacre de l’Argentine au Mondial.

Xavi affirme que les discussions entre le Barça et le clan Messi avaient progressé entre janvier et mars 2023.

L’idée d’un retour de la légende blaugrana semblait alors crédible, d’autant que l’Argentin souhaitait retrouver le club où il a construit l’essentiel de sa carrière.

Mais selon l’ancien entraîneur, tout aurait basculé lorsque Joan Laporta aurait finalement refusé de valider l’opération.

« Laporta m’a dit que si Messi revenait, il lui déclarerait la guerre. Il pensait qu’il aurait trop de pouvoir dans le vestiaire », révèle Xavi.

Une décision qui aurait mis fin brutalement aux discussions.

Le clan Messi confirme la version de Xavi

Toujours selon les informations relayées en Espagne, l’entourage de Lionel Messi confirmerait la version présentée par Xavi.

Le clan du champion du monde 2022 estime que le président du Barça aurait finalement choisi de ne pas faire revenir la star argentine pour éviter un déséquilibre interne dans la gouvernance sportive du club.

Finalement, Messi a choisi de rejoindre le club américain de l’Inter Miami à l’été 2023, tournant définitivement la page de son histoire avec Barcelone.

Une bombe politique à Barcelone

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement sensible pour Joan Laporta, dont la présidence est remise en jeu lors d’élections imminentes.

Xavi, désormais proche du candidat Victor Font, accuse également Laporta de ne pas avoir été honnête au moment de son éviction du poste d’entraîneur à l’été 2024.

Il évoque même l’influence d’une personnalité extérieure au club, Alejandro Echevarría, qu’il décrit comme quelqu’un ayant pesé sur certaines décisions majeures.

Ces révélations pourraient peser lourd dans la campagne électorale au Barça, où la question du retour manqué de Messi reste l’un des sujets les plus sensibles auprès des socios.