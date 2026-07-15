Ballon d’Or 2026 : qui est le grand favori après les demi-finales de la Coupe du monde ?

À quelques jours de la finale de la Coupe du monde 2026, la course au Ballon d’Or 2026 est plus ouverte que jamais. L’élimination de la France face à l’Espagne a rebattu les cartes, tandis que les derniers prétendants encore en lice peuvent frapper un grand coup avant la clôture des votes.

Si plusieurs noms reviennent avec insistance, un joueur semble aujourd’hui avoir une légère longueur d’avance.

Qui est à l’heure actuelle LE GRAND FAVORI pour remporter le Ballon d’Or 2026 ? 🤔 🌕 11 juillet 2026

Harry Kane, le nouveau favori ?

Avec l’élimination des Bleus en demi-finale, Harry Kane apparaît désormais comme l’un des grands favoris dans plusieurs projections et marchés spécialisés. L’attaquant anglais sort d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich et peut encore renforcer sa candidature si l’Angleterre remporte la Coupe du monde.

Derrière lui, Kylian Mbappé conserve de solides arguments grâce à son impressionnant Mondial, dont il est l’un des meilleurs buteurs. Toutefois, la défaite face à l’Espagne a freiné sa dynamique dans la course au Ballon d’Or.

Mbappé, Dembélé, Yamal… la bataille reste ouverte

Plusieurs autres joueurs restent en embuscade. Ousmane Dembélé, déjà Ballon d’Or 2025, peut s’appuyer sur son excellente saison en club malgré une Coupe du monde moins marquante. Lamine Yamal pourrait également revenir très fort si l’Espagne soulève le trophée mondial, tandis que Jude Bellingham et Michael Olise figurent toujours parmi les outsiders crédibles.

À ce stade, le classement des principaux candidats peut être résumé ainsi :

Harry Kane Kylian Mbappé Ousmane Dembélé Lamine Yamal Jude Bellingham

La finale de la Coupe du monde 2026 pourrait toutefois tout changer. Une performance décisive dans le match le plus important de la saison reste souvent déterminante dans l’attribution du Ballon d’Or.