Côte d’Ivoire : Quel avenir pour Emerse Faé ?

L’aventure d’Emerse Faé à la tête de la sélection ivoirienne touche à sa fin. Selon les informations de L’Équipe, le technicien de 42 ans ne prolongera pas son contrat avec les Éléphants. Une décision qui ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière, tandis que la Fédération ivoirienne devra trouver son successeur.

C’est la fin d’une aventure marquante pour le football ivoirien. Quelques mois après la Coupe du monde 2026, Emerse Faé a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la Fédération ivoirienne de football (FIF). L’ancien international quittera donc officiellement son poste de sélectionneur à l’issue de son engagement actuel.

Emerse Faé ne renouvellera pas son contrat avec les Éléphants. Une décision qui lance la recherche d’un nouveau projet pour le technicien de 42 ans. — L’ÉQUIPE

31 juillet 2026

Une page importante se referme

Nommé sélectionneur de la Côte d’Ivoire dans un contexte délicat, Emerse Faé avait rapidement réussi à redonner confiance aux Éléphants. Son passage restera surtout marqué par le sacre historique à la Coupe d’Afrique des nations 2023 disputée à domicile, où il avait conduit la sélection ivoirienne jusqu’au titre après avoir repris l’équipe en cours de compétition.

Sous sa direction, les Éléphants ont également retrouvé une certaine stabilité et validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026, confirmant le retour de la Côte d’Ivoire parmi les grandes nations africaines.

À seulement 42 ans, Emerse Faé dispose déjà d’une solide réputation sur le continent. Selon L’Équipe, cette fin de collaboration doit désormais lui permettre de réfléchir à un nouveau projet sportif.

Son profil pourrait séduire plusieurs sélections nationales, mais également des clubs, en Afrique comme en Europe. Son expérience, son management et sa capacité à gérer les grands rendez-vous constituent des atouts recherchés sur le marché des entraîneurs.

La FIF face à un nouveau chantier

Le départ d’Emerse Faé oblige désormais la Fédération ivoirienne à ouvrir la succession d’un sélectionneur qui aura profondément marqué l’histoire récente des Éléphants.

Le futur entraîneur héritera d’une génération talentueuse, emmenée par plusieurs cadres évoluant dans les grands championnats européens, avec l’objectif de poursuivre la dynamique enclenchée ces dernières années et de préparer les prochaines échéances continentales et internationales.

Pour Emerse Faé, une nouvelle aventure est désormais sur le point de commencer. Après avoir inscrit son nom dans l’histoire du football ivoirien, le technicien français d’origine ivoirienne pourrait rapidement attirer les convoitises sur le marché des entraîneurs.