Côte d’Ivoire – Norvège : Erling Haaland crucifie les Éléphants et envoie la Norvège en huitièmes

Erling Haaland n’en finit plus d’affoler les compteurs. Opposé à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le buteur norvégien a inscrit son cinquième but du tournoi en offrant une précieuse victoire (2-1) à sa sélection. Un nouveau coup d’éclat qui propulse la Norvège en huitièmes de finale, où le Brésil l’attend.

La rencontre avait pourtant été longtemps indécise. Après une première période équilibrée, Antonio Nusa avait débloqué la situation à la 39e minute. L’ailier norvégien a éliminé son vis-à-vis d’un crochet intérieur avant d’enrouler une frappe somptueuse du pied droit dans la lucarne de Yahia Fofana, alors que les Éléphants dominaient leurs adversaires depuis plusieurs minutes.

1er Mondial avec la Norvège, HAALAND MARQUE DÉJÀ SON 5E BUT DANS LA COMPÉTITION !!!! 🤖🇳🇴 Il donne très probablement la qualification pour les huitièmes de finale à son pays. Quel joueur, quel buteur !!! 😮‍💨 Voir le tweet

Haaland surgit au moment où il le fallait

La Côte d’Ivoire n’a toutefois jamais renoncé. Les hommes d’Emerse Faé ont été récompensés de leurs efforts lorsque Amad Diallo a remis les deux équipes à égalité à la 74e minute grâce à un superbe une-deux conclu avec sang-froid. Les Éléphants semblaient alors avoir repris l’ascendant et poussaient pour faire basculer la rencontre.

Mais comme souvent, Erling Haaland n’a eu besoin que d’une seule véritable occasion. À cinq minutes du terme, Patrick Berg a trouvé un partenaire sur le côté avant qu’un centre tendu à ras de terre ne traverse la surface ivoirienne. Le numéro 9 norvégien a parfaitement attaqué le premier poteau pour reprendre le ballon à bout portant et tromper Yahia Fofana. Un but de renard qui a définitivement assommé la Côte d’Ivoire et validé la qualification des Scandinaves.

Déjà cinq buts pour le cyborg norvégien

Pour sa toute première Coupe du monde, Erling Haaland impressionne. Avec déjà cinq réalisations, le buteur de la Norvège s’affirme comme l’un des principaux candidats au Soulier d’Or du tournoi. Son efficacité continue de porter une sélection norvégienne qui retrouve enfin les sommets sur la scène internationale après de longues années d’absence.

La Norvège défiera désormais le Brésil en huitièmes de finale. Un immense défi attend Martin Ødegaard, Antonio Nusa et Erling Haaland, qui auront l’occasion de poursuivre leur magnifique aventure mondiale. Quant à la Côte d’Ivoire, elle quitte la compétition avec des regrets après avoir longtemps tenu tête à l’une des attaques les plus redoutables du tournoi.

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