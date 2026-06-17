Argentine – Algérie : Zinédine Zidane prend la défense de Lionel Messi après la polémique

La victoire de l’Argentine contre l’Algérie (3-0) continue de faire parler et Zinédine Zidane n’y échappe pas. Si Lionel Messi a éclaboussé la rencontre de son talent avec un triplé historique, une action litigieuse impliquant la star argentine a également alimenté les débats sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias.

Accusé par certains observateurs d’avoir échappé à un carton rouge après un contact avec un joueur algérien, Messi peut compter sur un soutien de poids. Présent aux États-Unis pour suivre la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane a pris publiquement la défense du champion du monde argentin.

🗣️ Zinédine Zidane defendió a Lionel Messi tras la polémica surgida en Argentina – Argelia. 17 juin 2026

« On oublie le match extraordinaire de Messi »

L’ancienne légende des Bleus estime que la polémique prend une place démesurée par rapport à la prestation réalisée par le capitaine argentin.

« J’ai vu l’action plusieurs fois sous différents angles et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes réclament un carton rouge », a expliqué Zidane.

L’ancien entraîneur du Real Madrid rappelle que le football reste un sport de contact et que chaque intervention litigieuse ne mérite pas forcément une expulsion. Selon lui, l’intention du joueur, le contexte et la vitesse de l’action doivent également être pris en compte.

« Ce qui me déçoit, c’est que les gens passent plus de temps à parler de cet incident que du chef-d’œuvre footballistique que Messi a produit pendant 90 minutes », a-t-il ajouté.

Zidane rejoint l’avis de l’arbitre et de la VAR

Zinédine Zidane estime par ailleurs que la décision arbitrale ne souffre d’aucune contestation majeure. Il rappelle que l’arbitre était bien placé pour juger l’action et que l’assistance vidéo a également examiné les images avant de valider la décision prise sur le terrain.

« La vérité est simple : Messi n’a pas échappé à un carton rouge. Il n’y avait pas de carton rouge dont il devait échapper », a affirmé le champion du monde 1998.

Pour Zidane, cette controverse ne doit pas faire oublier l’essentiel : la performance exceptionnelle réalisée par Lionel Messi. Auteur de ses 118e, 119e et 120e buts avec l’Argentine, la Pulga a inscrit le premier triplé de sa carrière en Coupe du monde et rejoint Miroslav Klose avec 16 buts dans l’histoire de la compétition.

À quelques jours de son 39e anniversaire, Messi continue ainsi de repousser les limites de la longévité et d’écrire sa légende, sous les yeux admiratifs de l’une des plus grandes icônes de l’histoire du football français.