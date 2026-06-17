Vidéo Argentine – Algérie : revivez le récital de Lionel Messi en Coupe du monde 2026

À bientôt 39 ans, Lionel Messi continue d’écrire l’histoire du football mondial. Opposée à l’Algérie pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, l’Argentine-Algérie s’est imposée 3-0 grâce à un triplé de son capitaine légendaire.

Dans un stade acquis à sa cause, la Pulga a livré une nouvelle démonstration de classe et d’efficacité. Une prestation qui lui permet non seulement d’offrir les trois points aux champions du monde en titre, mais aussi d’égaler un record historique détenu jusqu’ici par Miroslav Klose.

🎥 Le résumé vidéo du match Argentine – Algérie Revivez les trois buts de Lionel Messi et les meilleurs moments de la rencontre :

Avec cette victoire 3-0, Argentine – Algérie prend la tête du groupe J et envoie un message clair à tous ses concurrents : les champions du monde sont bien décidés à défendre leur couronne. Et tant que Lionel Messi évoluera à ce niveau, personne ne pourra les considérer autrement que comme de sérieux prétendants au titre.

Messi égale le record de Miroslav Klose

Grâce à son triplé, Lionel Messi porte son total à 16 buts en Coupe du monde et rejoint ainsi l’Allemand Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

L’Argentin a également inscrit ses 118e, 119e et 120e buts sous le maillot de l’Albiceleste. Une performance exceptionnelle pour celui qui dispute déjà son sixième Mondial, un record absolu dans l’histoire du football.

Plus impressionnant encore, Messi est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un triplé en Coupe du monde. À 38 ans et 357 jours, il efface des tablettes Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé contre l’Espagne lors du Mondial 2018.