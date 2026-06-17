Argentine – Algérie : Lionel Messi signe un triplé et une avalanche de records

On pensait avoir tout vu de Lionel Messi. À quelques jours de son 39e anniversaire, la légende argentine a pourtant trouvé le moyen d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football mondial. Face à l’Algérie, l’octuple Ballon d’Or a inscrit les trois buts de la victoire de l’Argentine (3-0) et s’est offert une série de records impressionnants.

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, l’Albiceleste a pu compter sur un capitaine exceptionnel. Auteur du premier triplé mondialiste de sa carrière, Messi a porté son total à 16 buts en Coupe du monde et rejoint ainsi l’Allemand Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Le numéro 10 argentin a trouvé le chemin des filets à trois reprises, inscrivant au passage ses 118e, 119e et 120e buts sous le maillot de l’Argentine. Une performance qui a rapidement fait le tour du monde tant elle semblait improbable pour un joueur de bientôt 39 ans.

Une avalanche de records pour le génie argentin

Au-delà du résultat, cette soirée restera surtout dans les mémoires pour les nombreux records tombés sous les coups de génie de Messi. L’attaquant est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire à inscrire un triplé en Coupe du monde, effaçant des tablettes Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé contre l’Espagne lors du Mondial 2018 à l’âge de 33 ans.

Messi est également devenu le joueur le plus âgé à marquer au moins deux buts dans un match de Coupe du monde. Il détrône ainsi une autre légende, le Camerounais Roger Milla, qui détenait ce record depuis l’édition 1990.

Cette rencontre lui a aussi permis d’améliorer plusieurs records liés aux apparitions en Coupe du monde, aux participations consécutives et aux réalisations inscrites depuis l’extérieur de la surface. Une nouvelle démonstration de longévité pour celui qui dispute déjà son sixième Mondial, une première dans l’histoire du football.

Pour autant, le joueur de 38 ans n’a pas souhaité accorder une importance particulière à cette performance.

« C’est un honneur de me retrouver aux côtés de Klose et d’autres grands, Ronaldo, Kylian Mbappé qui en a marqué deux aujourd’hui. Mais je pense que cela ne signifie rien, au final, ce n’est qu’une statistique et rien de plus », a-t-il déclaré en zone mixte.

L’Argentine frappe fort, l’Algérie débute difficilement

Grâce à ce succès 3-0, l’Argentine prend immédiatement les commandes du groupe J et envoie un message fort à l’ensemble de ses concurrents. Malgré une équipe algérienne courageuse et bien organisée durant certaines séquences, les champions du monde en titre ont fini par faire parler leur supériorité technique.

Pour les Fennecs, cette défaite complique déjà la course à la qualification avant les prochaines rencontres du groupe. L’Algérie devra rapidement réagir pour conserver ses chances de rejoindre les seizièmes de finale.

Quant à Lionel Messi, il continue de défier le temps. À 38 ans et 357 jours, l’Argentin a une nouvelle fois rappelé pourquoi il reste l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Et désormais, une question se pose : qui parviendra à empêcher le génie de Rosario de s’emparer seul du record absolu des buts en Coupe du monde ?