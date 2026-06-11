Coupe du monde 2026: Les supporters de la Côte d’Ivoire victimes des restrictions de visa

La Coupe du monde 2026 débute à peine que la Côte d’Ivoire fait déjà face à une immense déception. Faute de visa pour entrer aux États-Unis, de nombreux supporters ivoiriens ne pourront pas accompagner leur sélection. Un coup dur pour l’une des nations les plus passionnées du continent africain.

Lorsqu’une équipe nationale dispute une Coupe du monde, elle n’emporte pas seulement vingt-six joueurs dans ses bagages. Elle transporte aussi les rêves, les chants et les espoirs de tout un peuple. Pour la Côte d’Ivoire, cette réalité risque pourtant d’être incomplète durant ce Mondial 2026 organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon les informations révélées par L’Équipe, plusieurs groupes de supporters ivoiriens ont été contraints de renoncer à leur voyage après avoir rencontré des difficultés dans l’obtention de visas pour les États-Unis. Une situation qui prive les Éléphants d’un soutien précieux au moment de retrouver la plus prestigieuse des compétitions internationales.

🚨 𝗟𝗔 𝗖𝗢̂𝗧𝗘 𝗗’𝗜𝗩𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! ❌🇨🇮 Les supporters ivoiriens ne pourront pas faire le déplacement pour la Coupe du Monde, faute d’obtention de visas. — Actu Foot (@ActuFoot_)

11 juin 2026

Pour beaucoup de supporters ivoiriens, la qualification des Éléphants avait déclenché des mois de préparation. Économies, réservations, billets de match : tout était prêt pour accompagner la sélection d’Emerse Faé dans son aventure américaine.

Mais le rêve s’est brutalement arrêté devant les démarches administratives. Malgré les demandes effectuées depuis plusieurs semaines, de nombreux dossiers n’ont pas abouti. Résultat : plusieurs groupes organisés resteront en Côte d’Ivoire durant la compétition.

La frustration est immense chez ceux qui espéraient faire entendre leurs chants dans les tribunes américaines. Depuis des décennies, les supporters ivoiriens accompagnent leur équipe lors des grandes compétitions africaines et mondiales. Leur absence représente un véritable vide pour une sélection qui a toujours puisé une partie de sa force dans l’énergie de son public.

« L’État américain ne veut pas voir des supporters ivoiriens »

Le président du Comité national des supporters des Éléphants, Julien Kouadio Adonis, n’a pas caché son amertume face à cette situation.

« Les supporters ont renoncé au voyage parce que l’État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays dont la Côte d’Ivoire sur son sol… » Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Éléphants.

Cette déclaration traduit le sentiment d’injustice ressenti par de nombreux fans ivoiriens. Alors que la Coupe du monde se présente comme une célébration universelle du football, certains supporters ont le sentiment d’être exclus de la fête avant même le premier coup de sifflet.

L’histoire du football africain est intimement liée à ses tribunes. Des marées orange qui accompagnaient Didier Drogba lors des Coupes du monde 2006, 2010 et 2014 aux milliers de supporters qui avaient porté les Éléphants vers leur sacre continental en 2024, le public ivoirien a toujours occupé une place particulière dans le récit de la sélection.

À l’approche de leurs premiers matches dans cette Coupe du monde 2026, les hommes d’Emerse Faé devront composer avec cette absence. Face à l’Allemagne, à l’Équateur ou encore à Curaçao, les chants venus d’Abidjan, Bouaké, Korhogo ou San Pedro résonneront surtout à travers les écrans et les réseaux sociaux.

Les supporters ivoiriens ne seront peut-être pas nombreux dans les stades américains, mais leur passion, elle, traversera l’Atlantique. Car dans l’histoire du football, certaines équipes jouent avec douze hommes. La Côte d’Ivoire devra tenter d’écrire son destin mondial avec un douzième homme resté au pays.