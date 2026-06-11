Coupe du monde 2026 : le beau geste des joueurs allemands pour leurs supporters

Alors que le coût des déplacements suscite de nombreuses critiques depuis plusieurs mois, les joueurs allemands ont décidé de mettre la main à la poche. La Mannschaft financera des navettes destinées à faciliter les trajets de ses supporters pendant la Coupe du monde 2026.

À l’heure où la Coupe du monde 2026 s’apprête à battre tous les records géographiques avec des rencontres réparties entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, une question revient sans cesse chez les supporters : comment suivre son équipe sans se ruiner ?

Depuis plusieurs mois, les inquiétudes sont nombreuses concernant le coût des transports entre les différentes villes hôtes. La FIFA elle-même s’est dite surprise par l’explosion annoncée des tarifs pour certains trajets et a demandé que les détenteurs de billets puissent bénéficier de solutions accessibles. 1

Dans ce contexte, les joueurs allemands ont choisi d’agir concrètement. Selon les informations révélées par L’Équipe, les joueurs de la Mannschaft financeront des navettes destinées à permettre à leurs supporters de rejoindre plus facilement les stades pendant la Coupe du monde 2026.

Pendant la Coupe du monde, les joueurs de l’Allemagne vont financer des navettes pour que leurs supporters viennent au stade. — L’ÉQUIPE (@lequipe)

11 juin 2026

Un geste salué en Allemagne où les supporters occupent une place centrale dans la culture footballistique. Dans un Mondial disputé sur trois pays et sur des distances parfois considérables, cette initiative vise à réduire une partie des coûts qui pèsent sur les fans souhaitant accompagner leur sélection.

Des tribunes du Signal Iduna Park aux déplacements de la Mannschaft lors des grandes compétitions internationales, les fans allemands sont réputés pour leur fidélité et leur capacité à parcourir des milliers de kilomètres pour soutenir leur équipe.

Les joueurs ont ainsi souhaité réduire une partie du fardeau financier imposé par ce Mondial hors normes. Avec 16 villes hôtes réparties sur trois pays et plusieurs milliers de kilomètres entre certains stades, la compétition représente un défi logistique inédit pour les supporters.

Jamais une Coupe du monde n’avait présenté une telle ampleur géographique. Entre les distances, les billets d’avion, les hébergements et les transports locaux, de nombreux supporters ont dénoncé un tournoi particulièrement coûteux.

Cette réalité touche toutes les nations qualifiées, mais l’Allemagne a choisi d’apporter sa propre réponse. À travers cette initiative, les joueurs envoient un message simple : les supporters font partie intégrante de l’aventure.

Pourquoi ces navettes seront utiles aux supporters allemands

La phase de groupes de l’Allemagne obligera les supporters de la Mannschaft à parcourir plusieurs milliers de kilomètres à travers l’Amérique du Nord. Les hommes de Julian Nagelsmann évolueront dans trois villes différentes situées dans trois régions distinctes du continent. Un véritable défi logistique pour les fans qui souhaitent suivre leur sélection de bout en bout.

14 juin 2026 : Allemagne – Curaçao, au Houston Stadium (Houston, États-Unis).

Allemagne – Curaçao, au Houston Stadium (Houston, États-Unis). 20 juin 2026 : Allemagne – Côte d’Ivoire, au Toronto Stadium (Toronto, Canada).

Allemagne – Côte d’Ivoire, au Toronto Stadium (Toronto, Canada). 25 juin 2026 : Équateur – Allemagne, au New York New Jersey Stadium (East Rutherford, États-Unis).

Entre Houston, Toronto et la région de New York, les supporters allemands devront traverser près de 4 000 kilomètres pendant la seule phase de groupes. Un contexte qui explique la décision des joueurs allemands de financer des navettes afin de faciliter les déplacements autour des stades et des zones d’accueil des supporters.

Dans une Coupe du monde disputée sur trois pays hôtes – États-Unis, Canada et Mexique – les questions de transport sont devenues un sujet majeur. L’Allemagne a ainsi choisi d’envoyer un signal fort à ses fans avant même son entrée en lice dans le tournoi.