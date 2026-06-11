Coupe du monde 2026 : le message du pape Léon XIV avant le coup d’envoi

Quelques heures avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le pape Léon XIV a utilisé le football pour délivrer un message universel sur la solidarité, le partage et la vie en communauté. Une prise de parole qui résonne d’autant plus que le souverain pontife vient tout juste de vivre une immersion remarquée dans l’univers du ballon rond.

Alors que des millions de supporters s’apprêtent à suivre le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, le pape Léon XIV a choisi le football pour transmettre une réflexion qui dépasse largement le cadre du sport.

« Demain, la Coupe du monde commence, et beaucoup suivront les matchs. Le football nous rappelle une chose que nous ne devons pas oublier : la vie n’est pas une course où l’on cherche à briller en solitaire, mais un chemin que l’on apprend à parcourir ensemble. Celui qui ne sait pas faire une passe, même s’il a du talent, n’a pas encore compris le jeu. Et celui qui ne sait pas vivre avec les autres et pour les autres, n’a pas encore compris la vie », a écrit le souverain pontife sur son compte officiel.

Demain, la Coupe du monde commence, et beaucoup suivront les matchs. Le football nous rappelle une chose que nous ne devons pas oublier : la vie n’est pas une course où l’on cherche à briller en solitaire, mais un chemin que l’on apprend à parcourir ensemble. — Pape Léon XIV (@Pontifex_fr)

11 juin 2026

Le Bernabéu comme décor d’un message universel

Cette déclaration n’arrive pas par hasard. Quelques jours plus tôt, le pape effectuait une visite apostolique en Espagne marquée par un passage remarqué au stade Santiago Bernabéu, l’antre du Real Madrid. Plus de 70 000 fidèles s’y étaient réunis pour assister à l’un des temps forts de son séjour madrilène. Cette visite a d’ailleurs rappelé celle de Jean-Paul II en 1982, seule autre apparition d’un pape dans le mythique stade espagnol.

Accueilli par Florentino Pérez, le souverain pontife avait reçu un maillot personnalisé du Real Madrid floqué de son nom de naissance, Robert F. Prevost, accompagné du numéro 1. En retour, il avait offert une médaille commémorative au président madrilène.

Le message de Léon XIV intervient au moment où la Coupe du monde s’apprête à réunir 48 nations réparties sur trois pays hôtes. Plus qu’une compétition sportive, le tournoi constitue l’un des rares événements capables de rassembler simultanément des milliards de personnes autour d’une même passion.

Le souverain pontife l’a parfaitement compris. Dans son message, il ne parle ni tactique, ni résultats, ni trophées. Il évoque la passe, ce geste simple qui permet au collectif d’exister. Une image qui rappelle que les plus grandes victoires du football, de Pelé à Maradona en passant par Zidane ou Messi, ont toujours été construites par des équipes avant d’être associées à des individus.

À l’heure où le Mondial 2026 ouvre un nouveau chapitre de son histoire, le pape Léon XIV rappelle ainsi une vérité intemporelle : sur un terrain comme dans la vie, personne ne gagne vraiment seul.